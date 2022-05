Wie jetzt, Hamburg, Dorf oder Stadt?

10 Jahre COAST by EAST am Grasbrookhafen der HafenCity. Am Sonntag wurde ab 14 Uhr mit Stammgästen, Partnern und dem Coast-by-East-Team kräftig bei Sommersonne und kühlen Drinks und leichter euroasiatischer Küche das Jubiläum gefeiert. Inhaber Christoph Strenger, u.a. auch Chilli Club am Sandtorhafen (das erste Restaurant und Bar der HafenCity) sowie das east auf dem Kiez mit Hotel, Gastronomie und Bar, über den Start anno 2012: „Ich war immer davon überzeugt, dass es hier ein absoluter Top-Standort ist. Wir sind so nah am Wasser, haben die Elbphilharmonie vor der Tür, können Sonnenuntergang bieten, sind mitten in Hamburg und haben hier einfach einen der schönsten Plätze der Stadt überhaupt.“ Sprachs und umarmte mal schnell noch Saxophonist Inusa Dawuda vom Inusa Dawuda Duo, der mit Bouchaib Kaneb (Percussions und Keyboard) Stimmung und Sound wie eine Mini-Big-Band lieferte – von softer Lounge-Musik bis zu rockigen Beats zum Salon-Hiphop.

Im coast by east wurden seit der Öffnung im Mai 2002 über 650.000 Restaurant- und Bargäste begrüßt. Es wurden ca. 200 km Sushi gerollt und die Servicemitarbeiter:innen legten für das Servieren eine Strecke von schätzungsweise 80.000 km zurück – das sind ca. zwei Runden um den Erdball.

Die geschwungene Dachkonstruktion des Coast by east stammt aus der Feder des Architektenkollektivs EMBT aus Barcelona und ist dem geöffneten Flügelschlag einer Möwe nachempfunden. Mit seinem Schwung und der runden Gebäudeflanke bildet das Objekt einen markanten architektonischen Blickfang im sonst eher würfeligem Design der HafenCity-Gebäude. Für Inhaber Strenger zählt vor allem: „Wir wollen mit unserer Houseparty heute danke sagen für zehn erfolgreiche Jahre, ein Spitzenteam auch in der Pandemie und viele tolle Gäste, die immer wiederkommen.“

Und was bringen die kommenden zehn Jahre unter dem Eindruck von Pandemie und Ukraine-Krieg? „Gucken Sie positiv nach vorne“, so Strenger, „Deutschland, Hamburg und die HafenCity haben Zukunft. Und nach den Krisen wird alles wieder in die richtige Richtung gehen.Und wir sind gesund, das dürfen wir nie vergessen.“ Und wer das Coast by east noch nicht kennt, was erwartet sie und ihn? „Eine tolle euroasiatische Gastronomie mit Topsushi und exzellenter bar.“ Na, dann mal Prost! ... Mehr anzeigenWeniger anzeigen

