»Wir möchten der neue Eck-Italiener sein!«

Gastronomie I. Die Gastronomen und Catering-Spezialisten Tilo Nordhaus und ­Florian Scherer (Alte Liebe) haben in der Speicherstadt einen Italiener mit Fleetbalkon eröffnet

Vor 13 Jahren wurden aus Freunden erfolgreiche Geschäftspartner. Tilo Nordhaus und Florian Scherer sind aus der HafenCity-Gastronomie-Szene nicht mehr wegzudenken. Ihre Restaurants Alte Liebe und Catch of the Day im Internationalen Maritimen Museum Hamburg, im früheren Kaispeicher B am Magdeburger Hafen, sind seit ihrer Eröffnung Anlaufpunkt für Touristen und Anwohner:innen der HafenCity. Wer an warmen Tagen an der einladenden Terrasse des Catch of the Day vorbeischlendert, trifft auch auf winkende Nachbarn. Man setzt sich dazu, und aus einem kurzen Glas Wein wird in der Regel mindestens eine Flasche.

Foto oben: HafenCity-Gastronomen Tilo Nordhaus (l.) und Florian Scherer haben neben den Restaurants Alte Liebe und Catch of the Day im Maritimen Museum nun in der Speicherstadt den Italiener Vecchio Amore eröffnet. Tilo Nordhaus: „Unsere Kinder kommen langsam in ein Alter, in dem sie ihr Taschengeld bei uns aufstocken können. Meine 16-jährige Tochter macht sich bestens im Service.“ © Privat

Mit ihrem neuen Restaurant Vecchio Amore bietet das Gastronomie- und Catering-Duo einen neuen weiteren Anlaufpunkt für die Bewohner der HafenCity. „Wir möchten der neue ,Eck-Italiener‘ für unsere Nachbarn werden“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Tilo Neuhaus und lächelt dabei über das ganze Gesicht. „Natürlich sind wir auch auf Besucher und Touristen angewiesen“, ergänzt Mitgesellschafter Florian Scherer. „Unsere Bewertungen bei Google sprechen für uns, und die vollen Tische sowieso“, führt Scherer weiter aus. Der Mix aus beiden Zielgruppen macht die beiden so erfolgreich.

Immer was los auf dem Balkon des Restaurants Vecchio Amore im frisch restaurierten Speicherstadtgebäude Am Sandtorkai 31 mit Blick auf die Sandbrücke. © Matthias Schinck

Die neue Location des Vecchio Amore ist Hamburg pur. Die Räume befinden sich in der Speicherstadt gegenüber vom alten Kesselhaus. Im selben Gebäude hat die Reederei MSC ihre Verwaltung. Für die Mitarbeiter eine Win-win-Situation. Diese verbringen ihre Pausen jetzt in den stylischen Räumen oder auf dem Balkon, von dem aus man direkt über den Kehrwieder-Fleet Richtung Hafen auf die neue gläserne Besucherbrücke vom Miniatur Wunderland und Richtung Kesselhaus auf die Brooks- und die Sandbrücke schaut. In enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz wurde das Gebäude saniert und fit für die Zukunft gemacht. Auf dem neuen Balkon erlebt man ein einzigartiges Speicherstadt-Feeling mit den vorbeiziehenden Barkassen der Hafenrundfahrten.

Das Angebot im Vecchio Amore erfüllt alle Ansprüche an einen Italiener von nebenan. Klassische Antipasti, Pizzen und Pasta, dazu Fisch oder Fleisch im Hauptgang zu erschwinglichen Preisen. Der Autor lebt selber halb in Umbrien in Bella Italia, und seine durchaus hohen Ansprüche werden hier erfüllt.

Ein Blick auf die Bar im Vecchio Amore. Das Besondere hier im Bild ist der Hinweis auf die Unisex-Toilette, symbolisiert durch das Signet auf der Scheibe. © Matthias Schinck

„Unsere Speisekarte lässt keine Wünsche an das Dolce Vita mitten in der Speicherstadt offen. Eine schnelle Pizza oder zum Feierabend einen Negroni, wir bieten die passende Location.“ Geschäftsführer Tilo Nordhaus ist es besonders wichtig, für die Nachbarn einen Anlaufpunkt zu bieten. Freitagabends wird „Tavola della Casa“ zum Aperitivo mit verschiedenen Speisen zum Festpreis angeboten. Italienisches Flair zieht in den stilvoll restaurierten Restaurant-Speicherraum mit dem langen Hochsitz-Bartisch und die großzügig angelegte Lounge-Ecke ein.

Wie im Catch of the Day wird auch das Vecchio Amore für Veranstaltungen zu mieten sein. „Wir können hier richtig feiern“, so Florian Scherer. „Über 90 Mitarbeiter gehören zum Team, wir haben es geschafft, fast alle über die Pandemie bei uns zu halten. Wir sind wie eine Familie. Das überträgt sich auch auf unsere Gäste“, ergänzt Tilo Nordhaus.

Die beiden Geschäftsführer teilen die Aufgabengebiete auf, wobei die Grenzen schwimmend sind. Scherer ist für die Verwaltung zuständig, seine Frau Sandra für die Buchhaltung. Tilo Nordhaus kümmert sich um Vertrieb und Marketing. „Unsere Kinder kommen langsam in ein Alter, in dem sie ihr Taschengeld bei uns aufstocken können. Meine 16-jährige Tochter macht sich bestens im Service“, erklärt Nordhaus stolz. Beide Läden im Kaispeicher B und hoffentlich bald auch schon das Vecchio Amore sind fit für die kommende Generation. Bis es so weit ist, freuen sich Tilo Nordhaus und Florian Scherer auf maritime Begegnungen im Catch of the Day und der Alten Liebe sowie genussvolle, italienische Erlebnisse im neuen Vecchio Amore. Jimmy Blum

Info Vecchio Amore, Am Sandtorkai 31, 20457 Hamburg; T. 040-605 33 75 90