„Wir sind Gastgeber für unsere Kunden«

Nachgefragt I Breuninger-Chef Henning Riecken über -HafenCity, Hamburg und Erlebniskunden

Henning Riecken, Geschäftsführer von Breuninger im Westfield Hamburg-Überseequartier und 14.000-Quadratmeter-Mieter: „Ich sehe, dass die Stadt sich als Ganzes entwickeln und noch viel mehr in die Umgebung ausstrahlen muss.“ © Wolfgang Timpe

Herr Riecken, wenn es gut geht, eröffnen Sie im Herbst 2023 im Westfield Hamburg-Überseequartier Ihren 14.000-Quadratmeter-Flagship-Store. Warum brauchen Hamburg und die HafenCity das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger? Reicht Ihr Online-Business nicht? Wir haben ja, eben durch unsere Online-Umsätze, einen sehr guten Blick auf die Stadt Hamburg und kennen unsere Kunden über diesen Bereich schon. Wir glauben, dass wir mit dem neuen Flagship-Store-Konzept momentan den richtigen Weg gefunden haben, um die Kundinnen und Kunden so abzuholen, dass sie sich bei uns wohlfühlen. Dass sie zum Beispiel nicht nur wegen des Produkts dunkelblauer Markenpullover zu uns kommen, sondern weil sie bei uns im Store vor Ort eine Community gewinnen und Erlebnisse erfahren, die Breuninger vermittelt. Wir sind Gastgeber für unsere Kundinnen und Kunden und versuchen, mit unseren Angeboten ihren Bedürfnissen nach Erlebniswelten gerecht zu werden. Mit der HafenCity und dem neuen Westfield Hamburg-Überseequartier haben wir die richtige Location, um dieses Breuninger-Konzept mit einer individuellen Community den Hamburger:innen noch einmal persönlich näherzubringen.

Was reizt Sie, Teil des Mixed-Use-Quartier aus Wohnen, Büro, Einkaufen und Kultur zu werden? Erst einmal, dass wir mit dem Entwickler Unibail-Rodamco-Westfield, der das gesamte Quartier managen wird, am selben Strang ziehen und unsere Konzepte passgenau auf den Standort entwickeln können. Darüber hinaus ist natürlich die Lage des Quartiers am Wasser mit seiner weltoffenen Atmosphäre einmalig: Richtung Elbe, Nordsee und Atlantik.

Andererseits ist der statio­näre Handel im Krisen­modus, und die gesuchten Flächen werden eigentlich immer kleiner. Warum starten Sie Ihren Breu­ninger-Flagship-Store mit 14.000 Quadratmetern? Übermütig? Absolut nicht. Das haben wir selbstverständlich bewusst entschieden. Man soll sich bei Breuninger treffen, um gemeinsam Erlebnisse zu teilen, um besondere Momente zu erleben und um sich inspirieren zu lassen. Wir sind mit unseren Modewelten und unseren zusätzlichen Angeboten vor Ort, exklusiv nur auf unserer Breuninger-Fläche, wieder wie auf dem guten alten Marktplatz, der einerseits Grundbedürfnisse befriedigt, andererseits gleichzeitig immer auch wieder Überraschungen bieten muss. Für neue innovative Sortimente, für kleine besondere Manufakturen, die wir präsentieren, die Kundinnen und Kunden bisher so nicht bei uns vermutet haben. Lassen Sie sich überraschen! Es geht im hochwertigen Einzelhandel nicht mehr nur darum, reine Einkaufsbedürfnisse zu ermöglichen. Wir wollen bei Breuninger einen großzügigen Erlebnisraum schaffen, in dem die Kundinnen und Kunden immer wieder neue Themen unerwartet entdecken können.

Wie kommunizieren Sie diese Angebote? Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten eine enge Kundenbindung aufgebaut und können mit unserer Orange- und Platin-Breuninger-Card sowie unserem gedruckten Kundenmagazin, das nur Card-Nutzer:innen erhalten, ausgewählt nach Umsätzen selektive Zielgruppen ansprechen. Wir bilden mit unseren Kundinnen und Kunden eine Gemeinschaft und bieten mit Partnern Specials an, in denen man gemeinsam Urlaubserlebnisse, Restaurant- und Veranstaltungsbesuche auf exzellentem Niveau teilt.

Wie stark bekommen Sie zu spüren, dass im Mode­bereich von den Kunden immer stärker auf Nachhaltigkeit geachtet wird? Die Anspüche an das Einkaufen vor Ort wie an die Produkte sind insgesamt wertiger geworden – auch beim Thema Nachhaltigkeit. Kunden interessieren sich immer stärker für den Herstellungsprozess. Es geht nicht mehr nur darum, um jeden Preis etwas zu kaufen, sondern auch darum, dass man sich mit dem Produkt und der Marke insgesamt wohlfühlt. Wir bieten viele Produkt- und Stylewelten an, unter anderem von Fashion bis zu Human Living, von Sport bis zum Kinderbereich. Wir erleben, dass der Kunde umdenkt und immer nachhaltiger auf eine umfassende Qualität achtet. Und genau da sind wir als Breuninger der richtige Ansprechpartner.

Der Einzelhandel der Innen­stadt sieht das Überseequartier oftmals als übermächtige Konkurrenz. Zu Recht? Nein, ein Kleinklein einzelner Quartiere gegeneinander hilft doch nicht. Ich sehe vielmehr, dass die Stadt sich als Ganzes entwickeln und noch viel mehr in die Umgebung ausstrahlen muss. Und das gelingt nur gemeinschaftlich.

Das Gespräch führte Wolfgang Timpe

Henning Riecken, ist Geschäftsführer vom Breu­ninger Flagship-Store Hamburg im Westfield Hamburg-­Überseequartier.