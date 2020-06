„Wir wollen uns solidarisieren“

Alarmstufe rot. Konzert-, Kultur-, Messe- und Eventveranstalter machten gestern Abend mit der Aktion #NightofLight auf ihre Existenzkrise aufmerksam. Seit über drei Monaten finden auf Grund der Corona-Pandemie keine Events, Messen und Veranstaltungen mehr statt. Allenfalls gibt es Auto-Kino-Konzerte. Clubs, Theater oder Messehallen bleiben weiterhin voraussichtlich bis Herbst geschlossen. Darunter leiden nicht nur Künstler, sondern Beleuchter, Tontechniker, Bühnenbauer, Ausstatter, Caterer und andere Dienstleister. Ihnen sind seit März ihre Einnahmen nahezu vollständig weggebrochen. Es wird ein Sterben von einigen hundert Unternehmen und vielen tausend Arbeitsplätzen befürchtet. Um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen, fand gestern Abend deutschlandweit die „Night of Light“ statt. Kulturstätten oder Konzerthallen wurden in rotes Licht getaucht. Natürlich auch in Hamburg. Rote LED-Lampen erstrahlten zum Beispiel an der Seitenfront der Elbphilharmonie. Wer von dort zur Cap San Diego flanierte, begegnete auf der #Elbpromenade Menschen mit rot illuminierten Ballonröcken und am #MagdeburgerHafen strahlte das #InternationaleMaritimeMuseum in Rot.

Auf jeden Fall lohnte sich an den #Landungsbrücken der Blick auf die gegenüberliegende Uferseite, wo die Fronten des #TheatersanderElbe sowie des #TheatersimHamburgerHafen – in diesen Häusern laufen normalerweise Abend für Abend die Musicals #PrettyWoman und #KönigderLöwen – in einem warmen Rot leuchteten. Während am Wasser verhältnismäßig wenige Menschen unterwegs waren, tummelten sich auf der Reeperbahn deutlich mehr Leute. Der Höhepunkt war dort die Lichtshow mit Nebeleffekten auf dem Spielbudenplatz. Strahler beleuchteten den Gehweg. Ebenso legte sich ein roter Lichtschleier übers #Docks, das #KlubhausSt.Pauli, #SchmidtsTivoli und ein Hamburger Wahrzeichen: den Fernsehturm. So schön das auch aussah: Die Aktion begreift sich in erster Linie als ein Schrei nach Hilfe. Denn die Veranstaltungs- und Freizeitindustrie hat keine gut geölte Lobby und wünscht sich von der Politik einen Dialog und mehr finanzielle Unterstützung, um gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden. Die Branche kämpft seit Wochen ums Überleben. Von Dagmar Leischow ... Mehr anzeigenWeniger anzeigen