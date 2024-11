Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Grußwort. Das Überseequartier Nord mit seinem Überseeboulevard und die HafenCity Zeitung prägen seit 13 Jahren gemeinsam Hamburgs jüngsten Stadtteil im Gleichschritt

15 Jahre HafenCity Zeitung – dazu gratuliert das Überseequartier Nord herzlich! Seit seiner Eröffnung im Jahr 2010, ein Jahr nach der Gründung der HafenCity Zeitung, hat sich das nördliche Überseequartier als Teil des gesamten Überseequartiers als Kultur- und Veranstaltungsort sowie Treffpunkt etabliert. Immer dabei: die HafenCity Zeitung, die die Entwicklung und viele von uns seit Jahren begleitet und immer im Blick hat, was es im Überseequartier in der HafenCity Neues zu entdecken gibt. Eine spannende Weiterentwicklung wird mit der Eröffnung des Westfield Hamburg-Überseequartiers erwartet.

Foto oben: Das erste White Dinner der HafenCity auf dem Überseeboulevard im September 2011: mit der Familie von Gastronom Marco Thomsen (Surfkitchen) und den beiden Kindern (vorn), Marc Sternberg, Marketingmann des Überseequartiers Nord (2., rechte Reihe), der damaligen Mitherausgeberin der HafenCity Zeitung Conçeicao Feist (4., rechte Reihe) und Antonio Fabrizi (4., linke Reihe). © Thomas Hampel

Mit der Grundsteinlegung 2007 und dem Richtfest 2009 nahm alles Gestalt an, im Juni 2010 zogen die ersten Bewohnerinnen und Bewohner in das Quartier, gefolgt von den Geschäften am Überseeboulevard. Im Oktober 2010 fand dann die feierliche Eröffnung statt: Das Überseequartier Nord wurde zu einem wichtigen weiteren Baustein im Herzen der HafenCity, der für zusätzliche Belebung sorgte. Die acht Gebäude Arabica, Java und Ceylon (Architektur von Trojan + Trojan und Dietz), Pacamara (nps Architekten), Sumatra (Erick van Ege­raat) und das Alte Hafenamt, der Infopavillon sowie der markante Cinnamon ­Tower (Bolles+Wilson) haben dem Überseequartier Nord sein unverwechselbares Gesicht gegeben. Das Überseequartier Nord bietet auf einer Baugrundfläche von rund 110.000 Quadratmetern Raum für über 430 Mieter, die sowohl Retail- und Gastronomieflächen nutzen als auch in 360 Wohnungen zu finden sind, und mehr als 1.160 Stellplätze in der Tiefgarage.

Was vor wenigen Jahren noch eine Brachfläche war, entwickelte sich in den nächsten Jahren zu einem bunten Quartier mit Flair, vielfältiger Architektur sowie festen Events und Kulturveranstaltungen. Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin nördliches Überseequartier von BNP Paribas Real Estate Property Management, erzählt: „In 15 Jahren ist es uns gelungen, einen unbekannten Ort in das Hamburger Stadtleben zu integrieren. Dazu braucht es Ausdauer und Ideenreichtum, an beidem mangelt es uns zum Glück nicht. Mit unseren Veranstaltungen ziehen wir neben unseren treuen Gästen immer wieder neue Besucher:innen an. Wichtig ist“, so Weise weiter, „auch der richtige Mietermix. Wir haben viele regionale Geschäfte, aber auch einzigartige Läden, die es sonst in Hamburg nicht gibt. Das macht ein Quartier attraktiv.“ Über die Arbeit der HafenCity Zeitung in diesen 15 Jahren sagt sie: „Ich schätze an der Zeitung die lesenswerte und relevante Berichterstattung, die oft schneller informiert als andere Medien und auch den Mut hat, über schwierige Themen mit Interessenkonflikten zu berichten, ohne dabei Fairness und Stil zu verlieren.“

Neujahrsempfang der Werbegemeinschaft Überseeboulevard am 17. Februar 2017 in den Galerie­räumen des 25hours Hotels: Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin Überseequartier Nord, und Antonio Fabrizi, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Überseeboulevard. © Thomas Hampel

Den Anfang der unzähligen Events machte der HafenCity-Weihnachtsmarkt: Im November 2010 öffnete die Weihnachtslounge am Überseeboulevard erstmals ihre Pforten. Von klassischen Glühweinständen und anderen Leckereien über Eislaufbahnen bis hin zum heutigen energiesparenden Wintergolf hatte und hat der Weihnachtsmarkt viel zu bieten. 15 Jahre später wird 2024 der Weihnachtsmarkt mit Lounge, Adventskalenderverlosung, Wintergolf und Eisstockbahn wieder ein Highlight sein und erwartet Tausende Besuchende.

Es ist nicht die einzige traditionelle Veranstaltung, die im Quartier großen Anklang gefunden hat, denn in den letzten 15 Jahren haben sich viele Formate etabliert: der wöchentliche Food Lovers Market am Dienstag, der Langschläferflohmarkt am letzten Samstag im Monat, das Frühlingserwachen, bei dem der Winter abgeschüttelt wird, die Stand-up-Comedy im Sommer oder das beliebte Spätsommerprogramm mit Wine & Jazz, Nissis Kunst auf Rädern und dem Event „Hamburg zeigt Kunst“.

Jedes Jahr ein absolutes Highlight: die beiden OPEN ART-Ausstellungen, die jeweils ein halbes Jahr lang auf der gesamten Länge des Überseeboulevards rund 50 großformatige Fotografien mit den unterschiedlichsten Motiven von ausgewählten Fotografen und festen Themen zeigen. Rund 250.000 Besucherinnen und Besucher des Überseequartiers Nord bestaunen die Ausstellungen. Aktuell zeigt die 30. Open Art Bilder von Markus Mauthe über Orte, an denen das Klima durch die Klimakrise zu kippen droht.

Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren weitere neue Konzepte entwickelt und umgesetzt, um neben den beliebten traditionellen Veranstaltungen auch Neues zu bieten und eine breitere Zielgruppe anzusprechen. So zum Beispiel die Fotosafari, bei der ein kostenloser Workshop in die Welt der Fotografie einführt. Und noch eine Premiere: Erstmals fand in diesem Jahr die Veranstaltung „Überseeboulevard zeigt sich bunt“ zur Hamburger Pride Week statt. Vivian Brodersen

Info www.überseequartier-nord.de und www.echt-hafencity.de