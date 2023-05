AG Kultur: Frischer Wind im Stadtteil

Save the Date. Am 11. Mai startet der Nachbarschaftsverein Netzwerk HafenCity e. V. die neue AG Kultur im Atelier 3punkt in der Kobestraße 5. Wer nach dem Lesen der „Infobox AG Kultur“ Lust hat mitzumachen – einfach kommen und sich einbringen. Wir freuen uns

Kulturideen für die HafenCity unten in der InfoBox!

Gerade erst wurde Ende April der Spatenstich zum neuen Wohnen-Arbeiten-Kultur-Quartier „Tide“ im Baakenhafen gefeiert, zu dessen kulturellem Meilenstein für die HafenCity, Hamburg, Umland und Europa das international in Asien gefeierte neue UBS Digital Art Museum gehört, das europaweit Zuschauer:innen anlocken will, 700.000 pro Jahr. Außerdem haben wir – natürlich – die Elbphilharmonie, demnächst das Westfield Hamburg-Überseequartier mit Kulturangeboten und immer wieder spannende Ausstellungen und kulturelle Events im Oberhafen sowie viele private Galerien wie die Hafengalerie, das Forum StadtLandKunst, Nissis Kunstkantine oder Tom Reichstein Contemporary. Mehr Vielfalt geht nicht? Doch!

Foto oben: Modenschau (v.l.): Soma, Martha, Ella, Joris und Mila mit ihren selbst entworfenen und „genähten“ Papierkleidern in einem Nachbarschafts-Workshop im Atelier 3punkt. © Sebastian Vollmert

Das meinen wir vom Netzwerk HafenCity und auch Designerin Matilde Frank und Journalist Wolfgang Timpe, die am 11. Mai den Kick-off-Termin für eine AG Kultur im Netzwerk organisieren. Wir möchten zum Beispiel gerne „nicht kommerzielle Kunst und Kultur“ in und aus dem Stadtteil sichtbarer und bekannter machen. Ferner suchen wir temporär für mindestens drei bis fünf Jahre – im angefragten Gespräch mit der HafenCity Hamburg GmbH – geeignete Räume für die AG Kultur, für alle Kunst- und Kulturinteressierten in der HafenCity. Ein eigener Standort für Ausstellungen, Gespräche, Workshops, Probenräume, Infobörse und als Ort zum Abhängen für Jugendliche, der ihnen eine Heimat im Stadtteil Abhängen und Fürsichsein bieten kann.

Nachbarschaftliche Graffiti-Kunstaktion „Container verschönern“, bei der Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf dem Sommer-Nachbarschaftsfest im Lohsepark den rostigen Vereinscontainer des Netzwerks individuell verschönert haben. © Kim Schütze

Oder, wie wir es für uns als Selbstverständnis formuliert haben, wünschen wir uns viele Mitmachende in der AG Kultur,

Künstler:innen von ganz Klein bis ambitioniert Groß, die unseren Stadtteil anders sehen, klingen, hören, debattieren und sich darstellen lassen. Uns fehlt zurzeit in der HafenCity neben der – absolut geschätzten und hochwertigen gesettelten Kunst und Kultur – der kulturelle Sound von unten, das Kreative aus der Nachbarschaft, das sich auch mal quer zum Mainstream Ausprobierende und Kreative von den bislang eher im Hintergrund arbeitenden Künstler:innen in der HafenCity – oder auch Menschen, die sich einfach künstlerisch ausprobieren wollen.

Wir verstehen unsere lose ­Ideensammlung (siehe Infobox l.) zwar auch als eine erste Selbstbestimmung unserer Ziele, warum wir eine AG Kultur starten wollen, sind aber komplett offen, mit den Teilnehmer:innen an unserer Kick-off-Veranstaltung am 11. Mai im Atelier 3punkt vor allem gerne ihre Gedanken zu Kunst und Kultur in und aus dem Quartier zu erfahren.

Nachdem das Gründungsquartett der AG Kultur im Netzwerk HafenCity e. V. 2021 zunächst allgemeine Leitgedanken für die Arbeit einer AG Kultur im Netzwerk HafenCity e. V. erarbeitet hatte, ruhte die AG-Arbeit in der Pandemie. Jetzt wurde der öffentliche Start neu organisiert, und die inhaltlichen Ideen wurden aufgefrischt. „Wir freuen uns, dass es endlich losgehen kann“, so Matilde Frank und Wolfgang Timpe vom Netzwerk HafenCity e. V. HCZ

Mehr INFOS unter Arbeits­gruppen und AG Kultur auf www.netzwerk-hafencity.de

Infobox AG Kultur

Worum geht es uns im Netzwerk HafenCity e. V. und worum Matilde Frank und Wolfgang Timpe in der AG Kultur?

Nachstehend eine erste lose Ideensammlung für den Kick-off-Termin am Do., 11. Mai 2023, 18 Uhr, im Atelier 3punkt, Kobestraße 5.

Mögliche Ziele der AG Kultur:

• Kunst & Kultur in/aus der HafenCity darf gerne wild und anders sein.

• Die AG Kultur begreift Kunst & Kultur erst einmal als nicht kommerziell.

• Wir wollen Kunst, Kultur & Künstler:innen in/aus der HafenCity öffentlich sichtbar und wahrnehmbar machen.

• Wir wollen jede Art von Kommunikation bieten und ein lokales Kunst-Kultur-Netzwerk aufbauen.

• Wir suchen temporär (für 3 bis 5 Jahre) in der HafenCity einen eigenen Standort (angefragt bei der HCH) – u. a. für Ausstellungen, Gespräche/Workshops, Probenräume, Infobörse und als Ort zum Abhängen von Jugendlichen, dass sie eine Heimat im Stadtteil zum Fürsichsein haben.

• Wir können uns einen komplett offenen, eigenen HafenCity-Kunst-Kultur-Sound vorstellen.

• In der AG Kultur freuen wir uns und fördern gerne jede Art von Selbermachen von Kunst und Kultur – in und aus allen Generationen.

• Wir wünschen uns Mitmachende in der AG Kultur, Künstler:innen von ganz Klein bis ambitioniert Groß, die unseren Stadtteil anders sehen, klingen, hören, debattieren und sich darstellen lassen.

• Als eine authentische Kunst&Kultur-Stimme von unten – in kollegialer Ergänzung zu tollen etablierten Projekten wie Elbphilharmonie, Digital Art Museum, Speicherstadt-Museen oder Oberhafen.

• „Out of the Box“, für die deutlich anderen Kulturstimmen aus der HafenCity.

• Kurz & knapp: Wir, Matilde und Wolfgang, freuen uns über viel künstlerische und mithelfende Unterstützung.