Alles Gin oder was? Geheimnisvoll!

Jaaa, freut Euch auf was Cooles😎. Morgen auf HCZ online und auf E-Paper, Dienstag dann gedruckte Zeitung überall in der HafenCity und an Hamburgs Stadtküste®💪Ekelhaft gute Laune! Das liegt natürlich nicht an der neuen Maskenverordnung oder der Tatsache das die Gastro gefühlt erst nächstes Weihnachten öffnen kann😩!

Nö... aber mal gute Nachrichten: Morgen erscheint die neue HAFENCITY ZEITUNG und druckt exclusiv das Logo unseres neuen Club 20457 Gin. Es gibt zusätzlich etwas „Geheimniskrämerei „ da der gute Tropfen erst im April startet. Außerdem: Am Dienstag starten „Mama Napoli“ Nancy und ich wieder das Mittagessen to go und ja: Neben den Suppen und Pizzen gibt es endlich Fish & Chips!



Foto: Jessica Svartvit