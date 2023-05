Elbphilharmonie: Alpenglühen

Premiere! Gestern, Donnerstagabend, 11. Mai, hat sich im Netzwerk HafenCity e.V. die AG KULTUR gegründet. Im Premieren-Workshop wurde sich im atelier3punkt von Designerin Matilde Frank ausgetauscht, welche Kulturangebote den Teinehmer:innen in der HafenCity heute vor allem FEHLEN! Die muntere Runde, allesamt HafenCity-Anwohner:innen und Kulturengagierte, stellten fest, dass es heute kaum einen lebendigen Austausch zwischen einzelnen Kulturangeboten in der HafenCity, einzelnen Straßenzügen (Galerien) oder Quartieren (Lohsepark) oder etwa dem Oberhafenquartier gibt. Allen fehlte zurzeit ein KULTUR-NETZWERK in der HafenCity, in dem ein regelmäßiger Austausch unter Künstler:innen, Kulturschaffenden oder Atelier- und Probenraumsuchenden sowie Anwohner:innen geben kann. Deshalb will die AG KULTUR des Netzwerks HafenCity einen ZENTRALEN ORT FÜR STADTTEIL-KULTUR und BEGEGNUNGEN in der HafenCity suchen, an dem sich u.a. alle Kunst, Kultur- und Musikinteressierten des Stadtteils treffen können, Ausstellungen und Aktionen organisieren oder einfach zum Klönschnack treffen können. Großer Favorit unter den Teilnehmer:innen des Workshops! war neben ungenutzten Erdgeschosslagen eine temporäre Nutzung des SCHUPPEN 29 auf dem Baakenhöft. Der Schuppen 29 ist spannend, weil auf dem Baakenhöft keine Büro- und Wohntürme geplant sind. Dirk Kienscherf, SPD-Fraktionschef in der Hamburgischen Bürgerschaft gegenüber der HafenCity Zeitung: „Inzwischen ist uns aber auch wichtig, dass man geeignete Areale im Zusammenspiel von Stadt, Initiativen und Anwohner:innen für temporäre Nutzungen entwickeln lässt – wie etwa auf dem Baakenhöft, der unter anderem mit dem Schuppen 29 tolle Chancen bietet, das sich drumherum etwas Eigenes entwickeln kann, was zum Baakenhöft passt.“ Weitere Infos über die Ziele und das erste Schulkinder-Mal-Projekt „Mein Ort in der HafenCity – Traumort, Lieblingsort, Geheimort“ der AG KULTUR und zum Kulturstandort Schuppen 29 auf dem Baakenhöft unter: hafencityzeitung.com/ag-kultur-ein-stadtteilzentrum-fuer-alle/

