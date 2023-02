Indoor-Minigolf in der HafenCity

Premiere. Am Grasbrookpark in der HafenCity hat jetzt die erste deutsche Indoor-Minigolf-Anlage Movie Golf rund um die Themen Film und Kino eröffnet

„Wir wollten durch verschiedene Details und Effekte ein ganzheitliches Movie-Minigolf-Erlebnis gestalten“, berichtet Tim Schoeneberg, Inhaber und Gründer der ersten deutschen Movie-Golf-Indooranlage. „Selbst ich habe noch immer nicht alle Filme, die der Künstler auf die Wände und Bahnen gebracht hat“, so Schoeneberg, „herausgefunden. Es gibt also bei jedem Besuch bei uns noch etwas Neues zu entdecken.“ Bereits beim Betreten der Movie-Golf-Anlage begegnen einem große Plüsch-Minions und stilechte Kinosessel wie auch die unvermeidlichen Film-Snacks Popcorn und Nachos. Beim Spielen sorgt Schwarzlicht an den einzelnen Bahnen für Kinoatmosphäre und lässt zum Teil in Neonfarben verschiedene Kino- und Filmthemen „erleuchten“.

Foto oben: Interessant montierte Film-Versatzstücke begleiten den Indoor-Spielspaß beim Movie Golf. © Call The Dude GmbH

Gegenüber der Hamburg-Attraktion des Abenteuerschiff-Spielplatzes am Grasbrookpark hat die Indoor-Minigolf-Anlage „Movie Golf“ eröffnet. © Call The Dude GmbH

Besucher Christian spielt den Ball durchs neonfarben leuchtende Movie-Golf-Wunderland. © Call The Dude GmbH

„Movie Golf ist ein Konzept, das es so in Deutschland noch nicht gibt und eine Idee, die alle Altersgruppen begeistert“, so der Veranstalter. Movie Golf kombiniere Film und Minigolf und wecke damit „nicht nur Kindheitserinnerungen, sondern lädt auch zum Rätseln ein“. Und Testimonial Hubert „Bubi“ Neubacher von Barkassen-Meyer freut über das neue HafenCity-Angebot für seine Fahrgäste und die Hamburger:innen: „Ich finde es großartig, dass mitMovie Golf eine neue Indoor-Attraktion nach Hamburg in dieHafenCity kommt und bin von der besonderen Kombination aus Film-Entertainment und Minigolf-Erlebnis überzeugt. Ich wünsche allen wagemutigen Minigolfer:innen viel Spaß und dem gesamten Team bestmöglichen Erfolg“, freut sich Hamburgs Hafen-Lautsprecher und Podcaster Neubacher.

Inhaber Tim Schoeneberg im Foyerkinosessel von Movie Golf: „Ich freue sich auf viele begeisterte Minigolfer:innen.“ © Call The Dude GmbH

Ob Hogwarts, Alice auf dem Weg ins Wunderland oder ein steckbrieflich gesuchter Dieb – in der neuen Movie-Golf-Erlebnisweltgibt es seit Valentinstag viel zu entdecken. Doch die Figuren präsentieren sich nicht in ihrer gewohnten Umgebung. In der modernen Minigolfanlage scheint es eher so, als wären hunderte von Filmen kräftig durchgeschüttelt und in ganz neuen Konstellationen wieder zusammengesetzt worden. Dadurch gibt es nicht nur beim Spielen der Bahnen viele kleine und große Details zu entdecken. Während man darauf wartet, dass die Mitspieler den Ball einlochen, kann man schon mal den Blick schweifen lassen und überlegen, wie viele Filme sich wohl in der Anlage verstecken. „Wir möchten für Jung und Alt eine Pause vom Alltagsgeschehen bieten und sie in eine Welt voller Erinnerungen und Neuentdeckungen eintauchen lassen. Dabei haben wir auf eine kinderfreundliche Gestaltung geachtet, die für unsere erwachsenen Besucher:innen das ein oder andere Easter Egg, Osterei bereithält“, erklärt Geschäftsführer Tim Schoeneberg. HCZ

INFO

Movie Golf, Am Grasbrookpark 1, 20457 Hamburg; T. 0172-3546400, M.info@moviegolf.de; Termine: moviegolf-tickets. Weitere Informationen sind unter moviegolf.de und auf Instagram unter moviegolf-instagram zu finden.

Website Movie Golf mit Terminbuchung und Ticketing und: HafenCity-Hauptkirche St. Katharinen im Hollywood-Ambiente. © Screenshot der Homepage Movie Golf