Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Das Team des Dahler & Company Projektmarketings aus der HafenCity hat auch dieses Jahr wieder bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ mitgemacht – um sozial benachteiligten Kleinen eine Freude zu machen

Wie sagt Konfuzius doch so treffend: „Es ist besser, ein einziges, kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen“, zitieren Dahler-Leiter Dankmar Lund und sein Team des Dahler & Company Projektmarketings aus der HafenCity-Filiale am Großen Grasbrook. Bei „Weihnachten im Schuhkarton“, einer Geschenkaktion der Hilfsorganisation Samaritan’s Purse, hat jeder die Möglichkeit, einem bedürftigen Kind Wertschätzung und Freude zu schenken – ganz nach dem Motto „Liebe lässt sich einpacken“.

Foto oben: Kinderüberraschung: Dankmar Lund, Leiter der Dahler-HafenCity-Filiale, und sein Team initiierten die Kinderhilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ und ihre Agentur als Sammelstelle für die Geschenke an benachteiligte oder geflüchtete Kinder. © Catrin-Anja Eichinger

In diesem Jahr konnte man die gepackten Schuhkartons bis zum 13. November 2023 bei Dahler im Immobilien Shop in der HafenCity abgeben. Die Filiale am Großen Grasbrook war als Sammelpunkt für die Aktion organisiert. „Nächstenliebe, Zuversicht und Aufmerksamkeit sollten jedem Kind zuteilwerden, und das Weihnachtsfest sollte als eine besondere, magische Zeit empfunden werden, die Hoffnung schenkt und für eine kurze Zeit von all den Sorgen und Nöten ablenkt. Aus diesem Grund setzen wir uns auch in diesem Jahr für die Aktion ,Weihnachten im Schuhkarton‘ ein, sagt Katharina Berg von Dahler und war überrascht, wie viele Schuhkartons sich bei Ihnen stapelten.

„Nächstenliebe, Zuversicht und Aufmerksamkeit sollten jedem Kind zuteilwerden, und das Weihnachtsfest sollte als eine besondere, magische Zeit empfunden werden, die Hoffnung schenkt und für eine kurze Zeit von all den Sorgen und Nöten ablenkt“, hofft das Team Dahler Glücksmomente bei den Kleinen. © Catrin-Anja Eichinger

Und Dahler-Filialleiter Dankmar Lund fühlt sich selbst immer gern daran erinnert, dass kleine Hilfe Großes bewirken kann. ”Die Kriege weltweit haben uns in diesem Jahr zutiefst erschüttert und verdeutlichen“,so Lund, „wie unerwartet und schnell einem der Boden unter den Füßen weggerissen werden kann. Umso mehr freuen sich benachteiligte und geflüchtete Kinder über die Aufmerksamkeit und einen kleinen Lichtblick, der mit jedem gepackten Päckchen entsteht.“ Wolfgang Timpe

INFO

Und, den Abgabeschluss für Ihren Kinder-Geschenk-Schuhkarton bis Mitte November verpasst? Macht nix. Noch können Sie bisbis zum 10. Dezember (eintreffend!) ein Päckchen direkt schicken an: Samaritan’s Purse e.V., Trachenbergring 93, 12249 Berlin. Informationen unter: www.die-samariter.org