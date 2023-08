Meister Ben und die Königskrabbe

Bagger, Kräne & Bauzäune. Mit dem Event-Programm „Building the City – Ein Tag. Zehn Baustellen“ ­können Besucher:innen einen Blick hinter die Kulissen der wachsenden HafenCity werfen. Geführt, umsonst und draußen – für die ganze Familie. Entlang der Elbe, von der Elbphilharmonie bis hin zu den Elbbrücken und darüber hinaus, mitten in Hamburg und direkt am Wasser entstehen mit der HafenCity und dem Grasbrook einzigartige Stadtentwicklungsvorhaben. Am 09.07.2023 von 11 bis 16 Uhr haben kleine und große Besucher:innen zum vierten Mal die Möglichkeit, exklusive Insights zu zehn verschiedenen Projektentwicklungen zu erhalten, dieses Mal unter dem Motto „Building the City“.



Es werden verschiedene Führungen von Expert:innen und den jeweiligen Projektbeteiligten angeboten, mit denen man in direkten Austausch über aktuelle Bauvorhaben und deren Konzepte treten kann. Für das leibliche Wohl und ein buntes Programm für die kleinen Besucher:innen ist ebenfalls gesorgt. Erleben Sie hautnah, wie sich die Stadt von morgen entwickelt.



Der Ride-Sharing-Service MOIA bietet als offizieller Partner einen elektrischen und emissionsfreien Shuttle-Dienst zwischen den Baustellen an. So gelangen die Besucher:innen zu den einzelnen Baustellen. Ansonsten sind diese per ÖPNV mit der U4 (Haltestellen: Überseequartier, HafenCity Universität, Elbbrücken) oder der Buslinie 111 (Haltestellen: Marco-Polo-Terrassen, Osakaallee, HafenCity Universität) erreichbar; gesonderte Parkmöglichkeiten gibt es nicht. Das Programm unter: www.hafencity.com/events/building-the-city-2023# Und noch mehr Bilder uns Tourinfos unter: hafencityzeitung.com/baustellen-cruisen/



#hafencity #hafencityzeitung #urw #grasbrook #elbtower #statdentwicklung #strandkai #westfieldhamburgüberseequartier #thelyte #elevendecks #vilvif #überseequartierhamburg #westfieldhamburg #rewe_ueberseequartier ... Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Call Now