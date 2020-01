Mit Literatur zuhause

Jörg Pilawa schaute nur kurz ein wenig verdutzt, denn Journalisten hatte er auf seinem Weg in den Festsaal des Literaturhauses wohl nicht erwartet. Der Fernsehmoderator war zum Essen mit der Familie verabredet und bahnte sich auch prompt den Weg an Senatoren und Journalisten vorbei, durch das Literaturhauscafé und hinein in die gülden schimmernde Armosphäre des historischen Festsaals.