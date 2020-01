Neue Einblicke

Herzlichen Glückwunsch Die Halle - Parkour Creation Center Oberhafen zur Auszeichung kleiner "Stern des Sports“ in Gold!Hurraaaaaa ⭐️🤸‍♀️🥳



Gestern wurde dem Parkour Creation e.V. und DIE HALLE der Stern des Sports in Gold verliehen - von niemand Anderem als Bundeskanzlerin Angela Merkel! Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und dass die vielen Jahre harter, ehrenamtlicher Arbeit und das Engagement unserer Community hier so eine große Würdigung erfahren ❤️



Obendrein sind wir sehr stolz auf den 3. Platz beim Publikumspreis für persönliches Engagement für unser Vorstandsmitglied Batte Ploog!



Nach zwei schönen Tagen in Berlin sind wir glücklich und erschöpft wieder daheim und haben ab heute wieder für euch geöffnet! Kommt vorbei und feiert mit uns 😍



Glückwünsche für einen verdienten 1. Platz und den Großen Stern an Pfeffersport e.V. aus Berlin, ihr seid der Hammer! Außerdem ein riesiges Dankeschön für die große Unterstützung an Sterne des Sports, Hamburger Sportbund e.V., Deutscher Olympischer Sportbund und Hamburger Volksbank! Und natürlich an unsere Community, ohne euch wäre das niemals möglich gewesen 💪