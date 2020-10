Smarte Kontakte

Zur Eröffnung der neuen Open-Art-Ausstellung „Wasser“ des Naturfotografen Rudi Sebastian auf dem Überseeboulevard in der HafenCity schaute Hamburgs nachhaltigste Klimastimme vorbei: Frank Otto. Wie so oft im Sauseschritt, aber neben dem Business hält zurzeit die Hamburger Klimawoche den Kämpfer für eine grüne Nachhaltigkeit in der Welt auf Trab. „Als Mitbegründer der Deutschen Meeresstiftung und seit Beginn an als Unterstützer von ,Viva con Agua’“, so Otto, „hat für mich natürlich das Wasser die Bedeutung, die Quelle des Lebens zu sein. Die Bilder vom Wasser in seinen unterschiedlichen Aggregatzuständen unterstreichen in ihrer Ästhetik die Wichtigkeit und das Schutzbedürfnis dieses Elements.“

Mit majestätischer Ruhe drehen sich am Horizont im Nebeldunst des Ärmelkanals die Windräder eines Offshore-Windparks vor der Küste Südenglands bei Eastbourne.Wie ein aufwühlendes Seestück des Malers Gerhard Richter türmen sich die Wellen des Flusses Soca in Slowenien wild auf: Zwei bildliche Momentaufnahmen des Naturfotografen Rudi Sebastian, der mit 50 großformatigen Bildern ab heute bis zum 7. April 2021 die 22. Open-Art-Ausstellung mit dem Thema „Wasser“ auf dem Überseeboulevard präsentiert.

Das markante Vernissage-Grußwort von Frank Schweikert, Vorstand der Deutschen Meeresstiftung, konterkariert die „faszinierende Schönheit der Natur“, denn, so Schweikert, „93 Prozent der Energie, die wir Menschen produzieren, wandert ins Meer. Und das wird sauer – auf uns.“ Rettung zum Gesünderen und Besseren sieht Schweikert nur, „wenn die Energiewende sofort umgesetzt wird".

Und der Fotokünstler Rudi Sebastian versteht seine Arbeiten mit ihrer grafischen, bildlichen und ästhetischen Komposition nicht nur als Sehnsuchtsfolien für ein bewussteres Umgehen mit der Natur zu ihrer Bewahrung. Für ihn lernen wir viel zu wenig, was uns, die Natur und das Klima bedroht. Das alibihafte Tun: „Der Organismus Erde gehört auf die Intensivstation“, so der fotografische Meeres- und Wasserexperte, „aber wir verabreichen nur homöpathische Dosen Globuli.“ Ein Besuch lohnt sich – 24/7. Umsonst & draußen.

