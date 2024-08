Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Quartier. Die Klassen 7a und 7b der Campusschule HafenCity machen mit dem Projekt „Fit & Healthy“ neue ­Erfahrungen mit Koch- und Fitnesskursen

Eine neue Schule in einem neuen Stadtteil aufzubauen erfordert nicht nur Pioniergeist und Liebe zur Konzeptarbeit, sondern auch viel Flexibiltät und Kreativität. Was zum Beispiel tun, wenn die gesamte Schule von einem Grundstück aufs nächste zieht, damit nach drei Jahren Unterricht endlich mit dem Bau der neuen Campusschule in der HafenCity begonnen werden kann, aber für eine Woche keine Klassenräume mehr zur Verfügung stehen?

Foto oben: Die Klasse 7b auf Stadtteiltour am Eingang zum Stadtteilkino Astor mit der Klassenlehrerin und HafenCity-Bewohnerin Vanessa Overmann. © Inga Jeglin

Was für die einen ein Problem darstellt, ist für andere eine Chance. So haben die Klassenleitungen des ersten Jahrgangs am Campus HafenCity sich ein Programm überlegt, welches das Projekt „Fit & Healthy“ und die geplante Klassenreise zum Thema Gesundheit im nächsten Schuljahr vorbereitet und dabei auf Partner und Experten im Stadtteil zurückgreift.

Die Klasse 7a bekommt individuelles Personal Training durch die Trainer von Prime Time Fitness auf dem Dach des Studios am Überseeboulevard. © Inga Jeglin

Vanessa Overmann ist Klassenlehrerin und Anwohnerin der HafenCity. „Für mich war es wichtig, dass wir bei dem Projekt an unser Schulkonzept anknüpfen und die Inhalte im Sinne einer ,Bewegten Schule‘ und der Vernetzung mit dem Stadtteil gestalten. Es hat viel Freude bereitet zu sehen, wie die Schüler:innen an den außerschulischen Lernorten und durch die Kooperation mit Partnern in der HafenCity neue Impulse bekommen und Erfahrungen sammeln konnten, die sie im Klassenraum so niemals gemacht hätten. Und es war toll, wie viele Menschen sich hier im Viertel bereit erklärt haben, das Thema und unsere Schule dabei zu unterstützen!“

An insgesamt fünf Tagen haben die Schüler:innen der beiden Klassen 7a und 7b zunächst in den Gemeinschaftsräumen der Bille Baugenossenschaft einen Einstieg zum Thema Gesundheit erhalten und dann an unterschiedlichen Orten in der HafenCity die Themen Bewegung und Ernährung behandelt.

Prime Time Fitness am Überseeboulevard hatte sofort zugestimmt, den 55 Schülerinnen und Schülern an zwei Tagen einen Einblick in das Training im Fitnessstudio zu gewähren. Die Jugendlichen konnten an drei Stationen eine Einführung in das Gerätetraining erhalten, Ausdauer- und Koordinationsgeräte ausprobieren und oben auf dem Dach des Studios den Spartan-Zirkel absolvieren.

Die Siebtklässler:innen haben vieles von diesem Tag mitgenommen. „Ich habe gelernt, wie viele unterschiedliche Fitnessgeräte es gibt!“, sagt Mailo aus der 7b. Marla und einige Mitschüler:innen sind schon jetzt entschlossen: „Wenn ich 14 bin, dann melde ich mich da sofort an!“ Nils Kuprat von Prime Time Fitness: „Wir sehen uns mit unserem Fitnessstudio als festen Bestandteil der HafenCity, und da ist es selbstverständlich, dass wir die neue weiterführende Campusschule in unserem Stadtteil unterstützen. Sport, egal in welcher Form, ist gerade für Jugendliche auf dem Weg zu einer gesunden Lebensweise extrem wichtig. Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, die Bedeutung eines gesunden Lebensstils und das Interesse daran, Teil einer Gemeinschaft zu sein, kann man nicht früh genug lernen. Ich bin sehr froh, dieses schulische Projekt in der HafenCity mit Prime Time Fitness unterstützen zu können!“

In der Akademie des pme Familienservice konnten die beiden Klassen dann lernen, wie man gemeinsam ein gesundes Vier-Gänge-Menü kocht. Sie hatten die Aufgabe erhalten, in Gruppen Vorspeise, Hauptspeise, Salat und Dessert für ihre Klasse vorzubereiten. Hierfür mussten sie gesunde Rezepte aussuchen und mit einem Budget gemeinsam einkaufen. Vonseiten der Eltern wurde diese Projektidee sehr postiv aufgenommen. „Es ist wunderbar, dass die Lehrer:innen des Campus HafenCity mit den Kindern das Thema gesundes Essen und Kochen ins Auge gefasst haben und die Schüler:innen so eigenverantwortlich planen, einkaufen und kochen durften. Das bewirkt wirklich viel und ist ein toller Vorgeschmack auf die Klassenfahrt! Wir sind ganz begeistert von allem, was darüber hier zu Hause angekommen ist!“, äußert sich eine Mutter.

Dies ist eine Woche, die sicherlich auch gerne von den folgenden Jahrgängen übernommen werden könnte, sagt Klassenleiterin Overmann, vielleicht selbst dann, wenn die neue Campusschule in 2027 schon längst fertig gebaut sein sollte. Martha Bitter

Info Weitere Infos unter: www.campushafencity.de