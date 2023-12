Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Event. Trotz Hamburger Schietwetter war die Eröffnung mit 500 Besucher:innen feierlich. Noch bis 30. Dezember genießen Anwohner:innen und Gäste wieder den Weihnachtsmarkt auf dem Überseeboulevard mit Wintergolf und Afterwork-Geselligkeit

Auch in diesem Jahr erstrahlt der Überseeboulevard zur Eröffnungsshow des Weihnachtsmarktes. Seit dem 20. November locken heißer Glühwein und Apfelpunsch sowie die Winterminigolfbahnen Besucher in die Hafen­City. Die große Eröffnungsshow am 23. November schaffte es trotz des regnerischen Hamburger Wetters, 500 Gäste auf dem Marktplatz des Überseeboulevards und in den Zelten der Weihnachtslounge zu versammeln. Die Show eröffnete die Sängerin Kat Wulff, gefolgt von Tanz- sowie Akrobatik-Performances der Berlin Show Dancers, unterstützt durch eine magische Lichtshow, die die Besucher verzauberte und den Regen vergessen ließ.

Foto oben: Tanz-Akrobatik-Performances der Berlin Show Dancers auf der Showbühne auf der Winterminigolfbahn bei der festlichen Eröffnung des Weihnachtsmarkts HafenCity am 23. November. © Catrin-Anja-Eichinger

Glühwein-Genuss für Julia Krüger (l.) und Sophia Kamp von der Gesundheitsmanufaktur HafenCity am Sandtorkai. © Catrin-Anja Eichinger

Die Eröffnungsrede hielt traditionell Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin des nördlichen Überseequartiers der BNP Paribas Real Estate Property Management Deutschland (siehe auch Interview ab Seite 15): „Nachdem im vergangenen Jahr das Winterminigolfen als eine neue umweltschonendere Attraktion auf unserem Boulevard gestartet ist, ist es für uns umso schöner festzustellen, wie gut diese kreative Idee angenommen wurde. Wir konnten hiermit ein weihnachtliches Erlebnis für Jung wie Alt schaffen, das einzigartig in Hamburg ist.“ Zusammen mit der Quartiersmanagerin des Westfield-Hamburg Überseequartiers Theda Juliane Mustroph betonte Dr. Claudia Weise die zukünftige Verbindung der beiden Quartiere im Norden und Süden, die ab Frühjahr 2024 durch einen 750 Meter langen Boulevard verbunden sein werden. Das Thema Zusammenkommen stand auch im Fokus der Ansprache von Pastorin Carolin Sauer, die sich an die kleinsten Gäste des Abends richtete und „Alle Jahre wieder“ anstimmte, bevor ein kurzer Segen gesprochen wurde. Auf die Ansprachen und die stimmungsvolle Eröffnungsshow folgte für die Gäste neben Glühwein und Punsch die Chance, die Wintergolfbahn einzuweihen und die zahlreichen weihnachtlichen Details der Bahnen zu entdecken.

Überseeboulevard-Macher:innen (v. l.): Inhaber Lutz Kneissl von der Hafen-Spezerei, Quartiers­managerin Dr. Claudia Weise, Nils Kuprat, Inhaber von Prime Time fitness – alle auch Vorstände der Werbegemeinschaft Überseeboulevard e. V. –, sowie Vivian Brodersen, Quartiersmarketing. © Catrin-Anja Eichinger

„Ich freue mich sehr, dass trotz des hanseatischen Regenwetters wieder rund 500 Gäste mit uns den Beginn der Weihnachtssaison gefeiert haben. Die Eröffnungsshow ist für uns jedes Jahr ein Highlight, bei dem Nachbarn und Freunde des nördlichen Überseequartiers zusammenkommen können und auch in diesem Jahr wieder eine ganz besondere Show erleben konnten“, fasst Vivian Brodersen, Marketingmanagerin nördliches Überseequartier, die abendliche Veranstaltung zusammen.

Bis zum 30. Dezember lädt das nördliche Überseequartier zu Umtrunk und Besinnung nach einem weihnachtlichen Shoppingerlebnis oder einer Partie Winterminigolf ein. Gerda Brandt

Netzwerker:innen (v. r.): City-Management-Chefin Brigitte Engler mit den selbstständigen ­Personalberatern Dennis Rößler und Sarah Beumer, seiner Lebensgefährtin. © Catrin-Anja Eichinger

Info Teilnahmebedingungen und mehr Infomationen unter www.überseeboulevard.de und www.überseequartier-nord.de

Donuts aus antiken Bauchläden: US-Generalkonsul Jason Chue mit Lina Gottweis (l.) und Hannah Geilert. © Catrin-Anja Eichinger

Weihnachtsmarkt HafenCity

• Täglich noch bis 30. Dezember 2023, von 12.00 bis 20.30 Uhr

• Auf dem Marktplatz des nördlichen Überseequartiers auf dem Überseeboulevard

HafenCitizens vorm gestifteten bunten Weihnachtsbaum des US-Konsulats: Tatjana Pöhlmann (r.), Mitglied beim Netzwerk HafenCity e.V. und Am Dalmannkai lebend, mit ihrer Freundin Swetlana Swiridow. © Catrin-Anja Eichinger

Highlights im Überblick

• Adventskalender: täglich seit 1. Dezember, jeweils um 18.00 Uhr

• Nikolausbesuch: am 6. Dezember, von 16.30–18.30 Uhr

• Wintergolf: noch bis 30. Dezember 2023 Öffnungszeiten:

– Mo.–Fr., von 15.00 bis 20.30 Uhr

– Samstag von 12.00 bis 19.00 Uhr

– Sonntag von 12.00 bis 18.00 Uhr

– Heiligabend, 24. Dezember, und 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, ist die Weihnachtslounge geschlossen

– 26. bis 29.12.2023, Di.–Fr., 12.00 bis 20.30 Uhr

– 30. Dezember, Samstag, 12.00 bis 18.00 Uhr

• Eintritt Wintergolf: Bis 18 Jahre frei; Erwachsene zahlen 5,– Euro (plus 5,– Euro Pfandgebühr oder Person pro Gruppe)

• Exklusive Buchung für Schulklassen: von 9.30 bis 10.30 und 10.45 bis 11.45 Uhr für 35 € je Schulklasse über weihnachtshelden.de

• Exklusive Buchung für Firmen/Gruppen: ab 19.00 Uhr; für 21 bis 40 Personen, 350,– Euro

pro Stunde (plus 50,– Euro Pfandgebühr) über weihnachtshelden.de

Familienspaß für die Überseequartier-Bewohner:innen vor ihrer Haustür bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Überseeboulevard. © Catrin-Anja Eichinger

Netzwerk-Vergnügen: Sabine Hilgenstock-Steinbiß (Funke Medien; l.) und Ehemann Olaf Steinbiß (Rechtsanwalt, SPD; 2. v. r.) sowie Jimmy Blum (2.v.l.) und sein Mann Sven-Uwe (r.). © Catrin-Anja Eichinger

Eine neu zugezogene Familie aus dem Sandtorpark lässt sich die festliche Eröffnung samt Punsch nicht entgehen. © Catrin-Anja Eichinger

Kat Wulff, Sängerin der Eröffnungsshow auf dem Weihnachtsmarkt der HafenCity auf dem Überseeboulevard. © Catrin-Anja Eichinger

Der bunt leuchtende Weihnachtsbaum wurde in Anlehnung an die Tradition der bunten Tanne beim Konsulat am Harvestehuder Weg an der Alster erstmals wieder auf dem HafenCity Weihnachtsmarkt auf dem Überseeboulevard aufgestellt und in Kooperation mit The American Club of Hamburg geschenkt – und das Quartiersmanagement Überseequartier Nord hat das gesamte Handling kostenlos zur Verfügung gestellt. © Catrin-Anja Eichinger

Das Überseeiquartier-Nord-Empfangsteam: Amelie Walzer, Mia Becker, Thaina Antonio dos Santos und Ulke Thelonia (l.–r.). © Catrin-Anja Eichinger

Dr. Claudia Weise (l.), Quartiersmanagerin des nördlichen Überseequartiers der BNP Paribas Real Estate Property Management Deutschland, zusammen mit der Quartiersmanagerin des Westfield Hamburg- Überseequartiers, Theda Juliane Mustroph. © Catrin-Anja Eichinger

Eröffnungsshow: Akrobatin Phyllis Rhode am Lollipop. © Catrin-Anja Eichinger

HafenCity-Schutzpatron: der Polizist und Bürgernahe Beamte für die HafenCity-West, André Counradi, vom Polizeikommissariat PK 14 in der Caffamacherreihe. © Catrin-Anja Eichinger

24 Türchen öffnen sich ab 1. Dezember jeden Tag um 18 Uhr am großen Adventskalender. Die täglichen Adventsgaben haben die Unternehmer:innen des Überseequartiers Nord und der HafenCity spendiert. © Catrin-Anja Eichinger