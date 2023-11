Nachrichten von der Hamburger Stadtküste

Event. Ab 20. November kennen alle Afterwork- und Punsch-Fans wieder nur ein Ziel in der HafenCity: den Weihnachtsmarkt auf dem Überseeboulevard mit Wintergolf und dem großen Adventskalender, dessen Türchen sich ab 1. Dezember täglich öffnen

Kennen Sie das? Obwohl viele Menschen viel erleiden müssen, persönlich oder in den Kriegen im Nahen Osten und der Ukraine: Zu Schmerz und Trauer gehört das Leben, und zum Leben gehört die Sehnsucht nach unbeschwerten Augenblicken. Gerade die Vorweihnachtszeit erfüllt mit ihren stimmunngsvollen Lichtern und den Adventsdüften aus Lebkuchen und Glühwein die romantische Vorfreude auf Weihnachten – auch in Hamburgs jünstem Stadtteil.

Foto oben: Überseeboulevard. Leuchtende Adventszeit! Der HafenCity-Weihnachtsmarkt öffnet am 20. November seine Tore. © Josef Sindelka

Festliche Stimmung auf dem Marktplatz mit den Bahnen des Wintergolfens und den Zelten der großen Weihnachtslounge auf dem Überseeboulevard. © Catrin-Anja Eichinger

Der Weihnachtsmarkt-Hafen­City putzt sich in den ersten November-Tagen heraus: Das zweite Mal Wintergolfen nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr sowie Glühwein & Co. versprechen Freude und Begegnungen in der dunklen Jahreszeit. Auch in diesem Jahr bietet der Weihnachtsmarkt im Überseequartier Nord Besinnlichkeit, festliche Weihnachtsstimmung und den traditionellen Glühwein. Die Eröffnungsfeier auf dem Marktplatz am Überseeboulevard findet am 23. November statt und wird mit einer besonderen Show Augen und Herzen zum Leuchten bringen.

Die Weihnachtsmarkt-Eröffnungsshow findet am 23. November im Wintergolf-Parcours auf dem Überseeboulevard statt. © Catrin-Anja Eichinger

Bis zum 30. Dezember ist der Weihnachtsmarkt täglich ab 12 Uhr für Klein und Groß geöffnet. Dann können sich alle Besu­cher:­in­nen des Überseeboulevards mit Punsch und anderen kleinen Köstlichkeiten stärken, bevor es auf eine Runde Wintergolfen geht. Der für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren kostenlose Spaß auf 13 Bahnen ist wieder ein Highlight der Hamburger Weihnachtsmarktszene. Vom 1. bis 23. Dezember können Teilnehmende außerdem Geschenke im Überseequartier-Adventskalender gewinnen.

Die Zelte der Weihnachtslounge laden zum Verweilen und gemeinschaftlichen Austausch ein. Das Wintergolfen begeisterte schon im vergangenen Jahr die Besucher:innen und erhielt Anfang dieses Jahres den 3. Preis des ADAC Tourismuspreises Hamburg für innovative Ideen. Mit neuem Glanz und zusätzlicher Winterdekoration sorgt es für ein einzigartiges Vergnügen, das Kinderaugen zum Strahlen bringt. Auf insgesamt 13 Bahnen können hier alle ihr eigenes Abenteuer im Winterwunderland erleben.

Festliche Stimmung, Überseeboulevard. © Catrin-Anja Eichinger

„Wir freuen uns, wieder einen Ort bieten zu können, an dem alle Menschen zusammenkommen können, um die Weihnachtszeit zu genießen. Die Wintergolfbahn ist dabei unser Highlight, das insbesondere für Familien ein besonderes Erlebnis darstellt. Alle Generationen haben hier die Möglichkeit, Spiel und Spaß an der Winterluft zu erleben“, erzählt Dr. Claudia Weise, Quartiersmanagerin des nördlichen Überseequartiers. Das Westfield Hamburg-Überseequartier unterstützt auch dieses Jahr als Partner des Überseequartiers Nord das Winterwunderland.

Süßigkeiten-Spielbahn, Wintergolfen. © Catrin-Anja Eichinger

Mit einer Portion Glück kann dieses Jahr wieder jeder Besuchende des Weihnachtsmarktes großartige Preise bei dem Adventskalender gewinnen, der täglich um 18 Uhr von einem Weihnachtsengel geöffnet wird. Festlich eingestimmt mit einem live gesungenen Weihnachtslied präsentiert der Engel kleine und große Überraschungen. Dieses Jahr enthält der Adventskalender insgesamt sogar 47 Geschenke: Jeden Tag gibt es die Chance auf einen großen Gewinn und die zusätzliche Möglichkeit, eine Monatsmitgliedschaft von Prime Time fitness zu erhalten.

Highlights der diesjährigen Verlosung sind unter anderem 1x 2 Tickets für den „Quatsch Comedy Club“, Hotelübernachtungen im AMERON und 25hours Hotel, Restaurantgutscheine für das Kitchens, Katzentempel und Cantinetta, eine Jahresmitgliedschaft von Prime Time fitness im Wert von 1.000 Euro, ein Reisegutschein vom ADAC Hansa sowie vieles mehr. Vivian Brodersen

Info Teilnahmebedingungen und mehr Infomationen unter www.überseeboulevard.de und www.überseequartier-nord.de

Der Weihnachtsengel des HafenCity-Weihnachtsmarktes mit Nikolaus auf Christmastour in den festlich geschmückten Geschäften des Überseeboulevards. © Josef Sindelka

Der HafenCity-­Weihnachtsmarkt

• Täglich ab 20. November bis 30. Dezember 2023, von 12.00 bis 20.30 Uhr

• Auf dem Marktplatz des nördlichen Überseequartiers auf dem Überseeboulevard

Highlights im Überblick

• Eröffnungsshow: 23. November, ab 18.30 Uhr

• Adventskalender: täglich ab 1. Dezember, jeweils um 18.00 Uhr

• Nikolausbesuch: am 6. Dezember, von 16.30–18.30 Uhr

• Wintergolf: vom 20. November bis 30. Dezember 2023. Öffnungszeiten:

– Mo.–Fr., von 15.00 bis 20.30 Uhr

– Samstag von 12.00–19.00 Uhr

– Sonntag von 12.00–18.00 Uhr

– Totensonntag, 26. November, sowie Heiligabend, 24. Dezember, und 1. Weihnachtsfeiertag, 25.

Dezember, ist die Weihnachtslounge geschlossen

– vom 26.–29.12.2023, Di.–Fr., 12.00–20.30 Uhr

– am 30. Dezember, Samstag, 12.00–18.00 Uhr

• Eintritt Wintergolf: Bis 18 Jahre frei; Erwachsene zahlen 5,– Euro (plus 5,– Euro Pfandgebühr oder

Person pro Gruppe)

• Exklusive Buchung für Schulklassen: von 9.30–10.30 und 10.45–11.45 Uhr für 35 € je

Schulklasse über weihnachtshelden.de

• Exklusive Buchung für Firmen/Gruppen: ab 19.00 Uhr; ab 21–40 Personen, 350,– Euro pro Stunde

(plus 50,– Euro Pfandgebühr) über weihnachtshelden.de