Baustellen-Cruisen

Bagger, Kräne & Bauzäune. Mit dem Event-Programm „Building the City – Ein Tag. Zehn Baustellen“ ­können Besucher:innen am Sonntag, 9. Juli einen Blick hinter die Kulissen der wachsenden HafenCity werfen

Entlang der Elbe, von der Elbphilharmonie bis hin zu den Elbbrücken, mitten in Hamburg und direkt am Wasser, entstehen mit der HafenCity und dem Grasbrook einzigartige Stadtentwicklungsvorhaben. Am 9. Juli 2023 von 11 bis 16 Uhr haben kleine und große Besucher:innen zum vierten Mal die Möglichkeit, exklusive Innenansichten zu zehn verschiedenen Projektentwicklungen zu erhalten, dieses Mal unter dem Motto „Building the City“. Es werden verschiedene Führungen von Experten-Guides den jeweiligen Projektbeteiligten angeboten, mit denen man in direkten Austausch über aktuelle Bauvorhaben und deren Konzepte treten kann. Für das leibliche Wohl und ein buntes Programm für die kleinen Besucher:innen ist ebenfalls gesorgt. Erleben Sie hautnah, wie sich die Stadt von morgen entwickelt.

Der Ride-Sharing-Service Moia bietet als offizieller Partner einen elektrischen und emissionsfreien Shuttle-Dienst an, mit dem die Besucher:innen zu den einzelnen Baustellen gelangen. Ansonsten sind diese per ÖPNV mit der U4 (Haltestellen: Überseequartier, HafenCity Universität, Elbbrücken) oder der Buslinie 111 (Haltestellen: Marco-Polo-Terrassen, Osakaallee, HafenCity Universität) erreichbar; gesonderte Parkmöglichkeiten gibt es nicht. Die Veranstaltung dient als Form der Bürger:innen-Information und ist daher vollständig kostenlos – von der Besichtigung über Ausstellungen bis hin zum Shuttle-Service.

Die zehn Stationen der Baustellen-Rundfahrt:

1

Der neue Stadtteil Grasbrook – „Die grüne Stadt am Wasser“. Am Südufer der Elbe entsteht ein auto­armer Stadtteil, der auf einer Fläche von rund 50 Hektar einmal Raum für 3.000 Wohnungen für etwa 6.000 Menschen und 16.000 Arbeitsplätze sowie eine vielfältige soziale Infrastruktur mit Schule und Kitas, Kultur- und Freizeitangeboten sowie Sport- und Spielstätten bieten wird. Der Grasbrook soll in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zum Bindeglied zwischen Innenstadt, HafenCity und den Elbinseln Veddel und Wilhelmsburg werden. Bei der Planung werden Themen wie Klima- und Ressourcenschutz ganz neu gedacht und von vornherein integriert. Wie der Stadtteil einmal aussehen kann, lässt sich auf der Baustelle, wo auf dem großen, noch vornehmlich mit Sand bedeckten Areal, die ersten baulichen Maßnahmen stattfinden, aus nächster Nähe erleben.

Adresse: Kleiner Grasbrook, Am Moldauhafen/Schumacherwerder, südliches Ende der Freihafenelbbrücke, 20457 Hamburg

2

BE.Strandkai Quartier. Zwischen Elbe, Elbphilharmonie und Speicherstadt realisiert der Projektentwickler DC Developments im Joint Venture mit AUG.PRIEN Immobilien das Strandkai Quartier. Das Areal umfasst vier Baufelder mit einer Bruttogeschossfläche von insgesamt 94.000 m², auf dem zwei Luxuswohntürme sowie zwei Gebäude mit Miet- und Genossenschaftswohnungen entstehen. Im Erdgeschoss befinden sich Gewerbeflächen für Gastronomie- und Kulturbetriebe. Die Gebäude sind von einem großzügigen öffentlichen Raum umgeben, der zum Verweilen am Wasser einlädt.

Adresse: Am Strandkai 1, 20457 Hamburg

3

Edge HafenCity Hamburg. Mit der imposanten Architektur, über geteilte 6.000 m2 Gemeinschafts- und Erholungsflächen sowie einer hochvernetzten Gebäudesteuerung setzt die energieeffiziente Büroimmobilie mit ihren 22.500 m2 Maßstäbe für flexible, intelligente und innovative Arbeitswelten von morgen.

Adresse: Amerigo-Vespucci-Platz 1, 20457 Hamburg

4

EDGE ElbSide Hamburg.Das energieoptimierte Gebäude mit über 24.000 m2 Bürofläche wird mit erneuerbaren Energiequellen und maßgeschneiderten Technologien seinen ökologischen Fußabdruck deutlich minimieren. Mitte 2023 wird der neue Hauptsitz von Vattenfall fertig gestellt.

Adresse: Amerigo-Vespucci-Platz 2, 20457 Hamburg

5

Elbtower Hamburg. Mitten in Hamburg, direkt an der Elbe, baut SIGNA Real Estate das höchste Gebäude des Nordens: den Elbtower. 245 Meter über dem Meer. Ein neuer Blick auf die Stadt für Hamburger:innen, Besucher:innen und Unternehmen. Der Elbtower komplettiert die architektonischen und stadtplanerischen Visionen von Hamburg. Der 245 m hohe und 64 Stockwerke hohe Elbtower wurde vom renommierten Architekturbüro David Chipperfield Architects entworfen und fügt sich mit seinem eleganten Schwung perfekt in Hamburgs Stadtsilhouette ein. Die ausgewogene Mischung aus gewerblicher und öffentlicher Nutzung lässt das Gebäude rasch mit der Stadt zusammenwachsen. Aktuell ist der Rohbau des Elbtowers bereits mehr als 50 Meter hoch.

Adresse: Zweibrückenstraße 13B, 20539 Hamburg

6

Roots. Das aktuelle Leuchtturmprojekt der GARBE Immobilien-Projekte ist ein zukunftsweisendes, 19-geschossiges Holzhochhaus, welches mit einer Höhe von circa 65 m aktuell das höchste Holzhochhaus Deutschlands ist. Mit dem Bauprojekt überschreitet der Projektentwickler eigene Grenzen und schlägt Wurzeln in der nachhaltigen Projektentwicklung: So werden mit dem roots über 5.500 m³ Nadelholz in einem Projekt verbaut. Auf einer Bruttogeschossfläche von ca. 20.600 m² entstehen derzeit 181 Wohneinheiten, davon 128 Eigentumswohnungen und 53 öffentlich geförderte Wohnungen. Das roots steht für die Vision der GARBE Immobilien-Projekte, die Stadt mit dem Baustoff Holz klimaneutral nachzuverdichten. So symbolisiert es nicht nur ein neues Kapitel in der Architekturgeschichte, sondern auch einen wichtigen Schritt hin zu einer klimaneutralen sowie ressourcenschonende Bauweise.

Adresse: Lucy-Borchardt-­Straße 2–8a, 20457 Hamburg

7

Westfield Hamburg-Überseequartier. Auf 419.000 m² entsteht mit dem Westfield Hamburg-Überseequartier des Investors Unibail-Rodamco-Westfield in der HafenCity ein pulsierender Zukunftsort der kurzen Wege, der alle Aspekte des Lebens, wie Wohnen, Arbeiten und Freizeit, dynamisch verbindet. Verortet im Quartier finden sich unter anderem das Wohnprojekt Eleven Decks sowie THE LYTE von DC Developments und das Senior-Living-Projekt VILVIF Hamburg des Entwicklers Garbe Immobilien-Projekte.

Das Westfield Hamburg-Überseequartier-Team lädt Interessierte herzlich dazu ein, mehr von einer der größten innerstädtischen Baustellen Europas zu erfahren. Von 11 bis 16 Uhr haben die Besucher:innen die Möglichkeit, in Gruppen den Westfield Hamburg-Überseequartier Showroom (Sumatrakontor, Am Sandtorpark 11, 7. Etage, 20457 Hamburg) inklusive 3D-Modell und verschiedensten Visualisierungen kennenzulernen, welcher über das neue Quartier informiert. Anschließend geht es von dort aus auf die Baustelle, um den Baustellenfortschritt des Westfield Hamburg-Überseequartiers erklärt zu bekommen.

• Eine Gruppe von ca. 15 Personen startet zu jeder vollen Stunde ab 11 Uhr (letzte Tour ab 15 Uhr) Am Sandtorpark 11, 20457 Hamburg (Kinder bis 12 Jahre können nur mit in den Showroom genommen werden, aber nicht auf die Baustelle)

• Eine Tour mit den beiden oben genannten Stopps dauert ca. 45 Minuten

Adresse/Treffpunkt: Am Sandtorpark 11, 20457 Hamburg

8

Eleven Decks. In der Form eines Schiffsbugs mit abgetreppten Gärten vereint das Eleven Decks 306 Wohnungen und Community-Spaces für Fitness, Club-House und Co-Working im Westfield Hamburg-Überseequartier.

Adresse/Treffpunkt: Am Sandtorpark 11, 20457 Hamburg

9

THE LYTE. Mit dem Luxuswohnturm THE LYTE entstehen auf einer Gesamtwohnfläche von 7.800 m² insgesamt 86 Eigentumswohnungen und rund 60 Meter über der Stadt die höchste private Dachterrasse der HafenCity. Mit der filigranen Form und dem eleganten Design, das geprägt wird von hunderten smarten Schiebeelemente an der Fassade, ist der strahlendweiße Wohnturm, dessen Farbe sich in der Abendsonne in einen warmen Goldton verwandelt, ein spektakuläres Erscheinungsbild..

Adresse/Treffpunkt: Am Sandtorpark 11, 20457 Hamburg

10

VILVIF Hamburg. Urbanes Community-Living im Alter: Mit dem VILVIF Hamburg baut Garbe Immobilien-Projekte ein multifunktionales Wohngebäude. Mitten im Herz der HafenCity im Westfield Hamburg-Überseequartier entstehen mit dem VILVIF Hamburg auf ca. 21.400 Quadratmetern 186 speziell für Best-Ager konzipierten Wohnungen. Neben einem umfassenden Serviceangebot sind unter anderem ein Spa- und Fitnessbereich, ein Atelier sowie integrierte Community-Flächen Teil des Gesamtkonzeptes. Die Mietwohnungen werden durch einen begrünten Innenhof für die Bewohner:innen ergänzt, der als Dachgarten über dem Einzelhandelsbereich in den ersten beiden Geschossen liegt.

Adresse/Treffpunkt: Am Sandtorpark 11, 20457 Hamburg

Extra-Station

Marktplatz der Manufakturen. Innerhalb des Kreativquartiers Creative Blocks in der Versmannstraße ist mit dem Marktplatz der Manufakturen auf 2.333 m² Fläche ein für Hamburg einmaliges Nutzungskonzept entstanden. GARBE Immobilien-Projekte ergänzt das Angebot einer digitalen Plattform für Kreativschaffende um Werkstätten, Ateliers und Galerien in der Hamburger HafenCity. Die Räumlichkeiten schaffen einen Ort für Ideen, Begegnungen und gemeinschaftliches Arbeiten. HCZ

