Freie Fahrt für Impftermine!

Alle Hamburger:innen über 16 Jahre können sich ab sofort ohne Termine im Impfzentrum ihre Erstimpfung holen

Ab sofort Corona-Schutzimpfung ohne Terminbuchung im Impfzentrum Hamburg – Erstimpfungen bis spätestens 10. August. Alle Hamburger:innen und über 16 Jahren können nun jederzeit während der Öffnungszeiten des Impfzentrums ohne vorherige Terminvereinbarung eine Erstimpfung erhalten. Für Hamburgs Ersten Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher liegt der Corona-Fall für die Freie und Hansestadt klar auf der Hand: „Wir wollen einen Rückfall in der Pandemie und Einschränkungen im Präsenzunterricht unbedingt vermeiden.“

Foto oben: Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher ruft zum Impfen und zu Verantwortung in der Lockerung auf: „Wir wollen einen Rückfall in der Pandemie und Einschränkungen im Präsenzunterricht unbedingt vermeiden.“ © Georg Wendt | picture alliance/dpa

Das Impfzentrum in den Hamburger Messehallen wird bis Ende August betrieben. Der erforderliche Mindestabstand zwischen Erst- und Zweitimpfung liegt beim Corminaty-Impfstoff von Biontech bei drei Wochen. Daher können noch bis längstens zum 10. August Erstimpfungen verabreicht werden, danach werden die zugehörigen Zweitimpfungen durchgeführt. Für diese Zweitimpfungen erhalten Spontan-Besucher des Impfzentrums beim Verlassen des Impfzentrums einen passenden Termin. © René Sievert | SAHB

Und Martin Helfrich, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Sozialbehörde, ruft zum Impfen auf: „Die Corona-Schutzimpfung ist nachweislich wirksam. In den Alterssegmenten, wo die Impfquote hoch ist, gibt es kaum neue Infektionen. Nun kann man jederzeit eine Impfung erhalten, ohne lange Wartezeiten und Aufwand. Den Weg zur Impfung wollen wir in den kommenden Wochen so einfach wie möglich machen. Deswegen entfällt künftig auch der Bedarf, einen Termin für das Impfzentrum im Vorfeld machen zu müssen – für Impfungen kann man einfach spontan in den Messehallen vorbeischauen.“ Das Impfzentrum in den Hamburger Messehallen wird bis Ende August betrieben.

In den verbleibenden sechzehn Tagen, an denen Erstimpfungen angeboten werden, besteht eine Kapazität, die ausreicht, um mehrere Zehntausend Impfungen durchzuführten.

Verwendet wird ausschließlich mRNA-Impfstoff (von Biontech bzw. Moderna). Mitzubringen sind der Personalausweis sowie der Impfpass, falls vorhanden. Wer sich impfen lassen möchte, kommt zum Impfzentrum in den Messehallen, indem man ab der U/S Sternschanze der Beschilderung folgt. Das Impfzentrum ist zwischen 8 und 20 Uhr im Betrieb. Minderjährige ab 16 Jahren können ebenfalls geimpft werden, müssen sich jedoch vorab über die Auswirkungen einer Impfung informieren, und wie bislang von Erziehungsberechtigten begleitet werden. Diese müssen der Impfung vor Ort zustimmen. Wolfgang Timpe

www.hamburg.de/coronavirus