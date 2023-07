Kinderpraxis gesucht: »Eine hoch qualifizierte kinderärztliche Versorgung«

Praxisräume. Die Kinderärzte Weidenallee aus dem Schanzenviertel haben eine Zulassung für eine ­Kinderpraxis in der HafenCity – und finden keinen Vermieter

Die HafenCity wirbt gerne und zu Recht damit, dass sie der attraktive Stadtteil für junge Familien sei, und die weiterführende Schule Campus HafenCity im Lohsepark, die ab kommenden Sommer 2024 neu gebaut wird und jetzt als Containerschule schon im Lehrbetrieb ist, soll schließlich bis zu 1.700 Schüler:innen beherbergen. Und was brauchen, leider, Kinder wie auch ihre Eltern ganz dringend in der medizinischen Nahversorgung? Richtig: Kinderärzte ihres Vertrauens!

Foto oben: Ein Spezialisten-Trio für eine Kinderpraxis in der HafenCity (v. l.): Dr. med. Dorothee Krebs-Schmitt, Privatdozentin Dr. med. Enke Grabhorn und Privat­dozent Dr. med. Florian Brinkert. „Seit diesem Jahr sind wir mit einer ,halben Zulassung‘ abrechnungsberechtigt und wünschen uns jetzt eine Fläche, in der wir eine Kinderarztpraxis eröffnen können.“ © Mauricio Bustamante

Sollte doch gehen, meint man, im wachsenden Stadtteil HafenCity, geht aber zurzeit nicht und ist offenbar ein zäher Prozess des Suchens. Räumlichkeiten gibt es einige, doch „sowohl Vermieter als auch Mitbewohner haben wenig Interesse an einer Kinderarztpraxis in ihrem Gebäude“, so Kinderarzt Dr. med Florian Brinkert. Und so müssen heute die Eltern mit ihren kranken Kindern zu Kinderarztpraxen in anderen Stadtteilen ausweichen. Zum Beispiel zu Kinderärzte Weidenallee, die inzwischen ihre Praxis um die Ecke in der Altonaerstraße haben. Dr. Brinkert hat nun in der HafenCity Zeitung den folgenden Gastbeitrag verfasst, um einmal die ausgetretenen Pfade der Immobiliensuche für ihre dringend ersehnten Kinderpraxisräume in der HafenCity zu verlassen und die qualifizierte Öffentlickeit im Quartier vielleicht dafür zu sensibilisieren:

Maritimes helles Märchen-Wartezimmer mit großem Holzschiff bei Kinderärzte Weidenallee. © Dominik Reipka

Dr. med. Florian Brinkert: „Der Stadtteil HafenCity ist der am schnellsten wachsende Stadtteil Hamburgs und ist Lebensmittelpunkt für viele Familien mit Kindern. Dies zeigt sich durch die Ansiedlung von diversen Kindergärten und Schulen. Eine kinderärztliche Versorgung ist bisher in der HafenCity nicht vorhanden. Auch in der Innenstadt sowie in Alt- und Neustadt ist keine ausreichende kinderärztliche Versorgung gegeben. Insbesondere in der Kinderheilkunde ist eine wohnortnahe Versorgung wünschenswert, und für die Familien sind kurze Wege, insbesondere mit einem kranken Kind, essenziell.

Daher haben wir uns als Kinderärzte Weidenallee schon mehrere Jahre für einen Standort in der HafenCity eingesetzt. Aufgrund der nicht vorhandenen Abrechnungsgenehmigung/Zulassung für den Standort HafenCity war bisher lediglich eine privatärztliche Sprechstunde möglich. Seit diesem Jahr sind wir jetzt mit einer ,halben Zulassung‘ abrechnungsberechtigt und wünschen uns jetzt eine Fläche, in der wir eine Kinderarztpraxis eröffnen können. Dies erweist sich leider schwieriger als gedacht. Sowohl Vermieter als auch Mitbewohner haben wenig Interesse an einer Kinderarztpraxis in ihrem Gebäude. Trotz intensiver Suche, auch mit Unterstützung diverser Immobilienmakler, ist es uns bisher nicht gelungen, eine Fläche zu mieten.“

Dabei sind die drei Kinderärzte Weidenallee flexibel, denn ob Erdgeschosslage oder auf einer Etage ist für sie nachgeordnet, wenn sonst alle medizintechnischen Erfordernisse und die notwendige Praxis-Infrastuktur gegeben sind.

Man möchte eigentlich gerne potenzielle Vermieter oder mögliche Vermittler wie die HafenCity Hamburg GmbH oder das Westfield Hamburg-Überseequartier und ihr jeweiliges Immobilienmanagement einmal vor Ort in die Praxis der Kinderärzte Weidenallee einladen. Die großzügige, helle und fantasievolle Ausstattung der Praxis begeistert auch Erwachsene. Ob das Holzboot im Wartezimmer, in dem Kinder spielen können, oder die gute Laune machenden fröhlich-maritimen Märchenmotive an den hellen Wänden – den Kindern wird durch die Atmosphäre ein wenig die Angst vor dem Kinderarztbesuch genommen.

Was ist das für ein Arzttrio, das inzwischen die Lizenz zum Behandeln der HafenCity-Kinder hat, doch durch fehlende Räume nicht loslegen kann? Da hilft bis hierhin auch die fachliche Qualifikation zunächst mal leider nicht weiter.

Privatdozent (PD) Dr. med Florian Brinkert wuchs in Ostwestfalen auf und lebt mittlerweile seit 25 Jahren in Hamburg. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 12 und 15 Jahren. Er studierte in Hamburg, Zürich und Bristol Medizin, absolvierte seine Facharztweiterbildung zum Kinderarzt am UKE und schloss seine Zusatzweiterbildung zum Kindergastroenterologen 2014 ab. Seine wissenschaftlichen Interessen im Bereich Leber- und Nierentransplantation bei Kindern führten 2014 zur Habilitation und Lehrbefugnis im Fach Pädiatrie. Von 2015 bis 2022 arbeitete er als Oberarzt im Kinder-UKE und leitete mit Frau PD Dr. med. Enke Grabhorn den Bereich Kindergastroenterologie, Hepatologie und Lebertransplantation am UKE.

Großes Holzschiff im Wartezimmer der Praxis Kinderärzte-Weidenallee. © Dominik Reipka

Dann wagten 2017 Enke Grabhorn und Florian Brinkert den Schritt in die Selbstständigkeit und übernahmen eine Kinderarztpraxis im Schanzenviertel. Durch den Zusammenschluss mit einer weiteren Praxis im Schulterblatt entstand eine große interdisziplinäre kinderärztliche Gemeinschaftspraxis in der Altonaer Straße, in der Frau Dr. med. Krebs-Schmitt dritte Inhaberin ist.

„Ziel unserer Gemeinschafts­praxis ist eine hoch qualifizierte kinderärztliche Versorgung durch Kinderärzte mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wir wollen eine optimale ambulante Versorgung möglichst unter einem Dach anbieten. Die Verzahnung mit den spezialisierten Kinderkliniken in Hamburg ist durch unsere engen Kontakte gegeben, und unsere Patient:innen profitieren von einem engen Austausch“, so Dr. Brinkert. Und weiter: „In der Zukunft wird diese Vernetzung von ambulanter und stationärer Medizin sich fortentwickeln. Die Digitalisierung wird zunehmen, und viele weitere Angebote werden im ambulanten Sektor möglich sein. Insgesamt versuchen wir die kinderärztliche Versorgung in diesem Sinne weiterzuentwickeln und damit die Versorgung der Kinder und Jugendlichen zu verbessern.“ Und für dieses engagierte Kinderärzteteam findet sich in der modernen HafenCity kein Platz? Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Wolfgang Timpe

Info

Wer sich informieren möchte oder eventuell sogar einen Immobilientipp hat: PD Dr. med. Florian Brinkert, Kinderärzte Weidenallee, Altonaer Straße 61, 20357 Hamburg, T. 040-439 38 30, Fax: 040-430 22 33, E-Mail: kontakt@kinderaerzte-weidenallee.de www.kinderaerzte-weidenallee.de