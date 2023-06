Lebenswerte Zukunft: Baukunst und Metropole in der HCU

Das Netzwerk HafenCity e.V. präsentierte sich auf dem Eröffnungsfest der neuen Elbuferpromenade #Kirchenpauerkai im #Baakenhafen in der #HafenCity am Mi., 31. Mai, und So., 4. Juni mit seinen Grill- und Getränketeams, dem Kreidegießen für Kids mit Designerin Matilde Frank und warb für seine Akrivitäten in der Stadtteilarbeit wie auch für das große Nachbarschafts-Sommerfest am Sa., 8. Juli im Lohsepark. Das Grillteam konnte Holsteiner-, Geflügel- und vegane Würstchen anbieten, dazu kalte Limonade, Cola und Wasser. Der Renner bei den Kids war Fritz-Limo Orange, die als erstes ausverkauft war. Und immerhin wurden insgesamt über 800 Grillwürstchen und über 500 Getränke an Kirchenpauerkai-Festbesucher:innen ausgegeben - zu nachbarschaftlichen Preisen von 3,- € & 2,50 €. Henrik Moritz vom Netzwerk HafenCity und „Teamchef“ am So. zur neuen Promenade: Es gab viel Lob wie „schöner Ort, viel Grün“ und man freute sich über die Sport- und Spielmöglichkeiten. Doch es gab auch Tadel, wunderten sich doch einige, dass trotz des biodiversen grünen Konzepts etwa „zu viel Plastik“ beim Kunstrasen der Joggerstrecke und dem schwarzen Tartan-Untergrund in den Spielzonen verarbeitet wurde. Den Besucher:innen des Festes verdarb das jedoch nicht die strahlende Sommerlaune und den Spaß, an der neuen Elbuferpromenade entlang zu flanieren und an den Netzwerk-HafenCity-Ständen und Stehtischen ein Päuschen mit Klönschnack einzulegen. Und das eine oder andere Lob fürs nachbarschaftliche Engagement des Netzwerks streichelte natürlich die Seele der Mitglieder. Von Nachbarn für Nachbarn. Dazu trugen auch die HafenCity-Bands und Netzwerk-Mitglieder um „Hansagold“-Bassistin Marianne Wellershoff, „Beletage“-Arrangeur- und -gitarrist Sebastian Baller sowie „Hong Kong Five“-Drummer Stefan Kiefer mit ihren Rock-Pop-Elektro-Rhythmen bei. Dass Matilde mit den Festkindern insgesamt über 420 bunte kreative Kreidegießen-Figuren zauberte, rundete den Sommerauftritt des Netzwerks HafenCity auf dem Kirchenpauerkai ab. Mehr unter: hafencityzeitung.com/genuss-nachbarschaft-info-grillfest-netzwerk-hafencity/ und unter hafencityzeitung.com/kirchenpauerkai-fest-gestalten-sporten-geniessen/ ... Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Call Now