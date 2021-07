Marktauftritte

Doppelpremiere im Baakenhafen: ALDI Hamburg-Hafencity und EDEKA M. Petersen Hafencity eröffnen am 22. Juli

ALDI Hamburg-Hafencity. Der neue ALDI Markt an der Baakenallee 38 öffnet am Donnerstag, 22. Juli, um 8 Uhr erstmals seine Türen und ist nach dem aktuellen Filialkonzept gestaltet: „Der Fokus unserer modernen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem großen Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch. Das alles ist bald auf einer Verkaufsfläche von ca. 1.015 Quadratmetern zu finden“, erläutert Alena Thormann, Regionalverkaufsleiterin der ALDI Seevetal.

Foto oben: Magdalena Petersen, Inhaberin von EDEKA M. Petersen: „Endlich können wir unseren Kund:innen den neuen Markt und unser umfassendes Frischesortiment präsentieren. Vor allem die Inneneinrichtung haben wir mit viel Liebe zum Detail gestaltet.“ © Edeka

Rund 1.700 Produkte aus 18 Warengruppen führt ALDI im Durchschnitt in einem Markt. Hinzu kommen bis zu dreimal wöchentlich wechselnde Aktionsartikel; darunter Produkte aus den Bereichen Textilien und Schuhe, Elektronik, Haushalt, Heimwerkerbedarf oder Garten. In der Backwarenauslage finden Kunden ein großes Sortiment an verschiedenen Brot- und Backwaren, darunter auch süße Teilchen und herzhafte Snacks für zwischendurch.

Alena Thormann, Regionalverkaufsleiterin der ALDI Seevetal, zum Filialkonzept: „Der Fokus unserer modernen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen.“ © ALDI

Rund 1.700 Produkte aus 18 Warengruppen führt ALDI im Durchschnitt in einem Markt.

Alena Thormann freut sich, schon bald auch den Kunden den neuen Markt zu präsentieren: „Das gesamte Team des ALDI Marktes Hamburg-HafenCity freut sich bereits auf den Verkaufsstart in dem neuen Markt. In den wenigen Wochen bis zur Eröffnung bereiten wir noch die letzten Feinheiten vor.“



EDEKA M. Petersen.

Die selbstständige Kauffrau, die bereits erfolgreich einen Markt in Schleswig-Holstein gemeinsam mit ihrem Mann betreibt, zeigt sich vor der bevorstehenden Eröffnung hochmotiviert: „Endlich können wir unseren Kund:innen den neuen Markt und unser umfassendes Frischesortiment präsentieren. Vor allem die Inneneinrichtung haben wir mit viel Liebe zum Detail gestaltet“, so die selbstständige Kauffrau. Was die Kund:innen genau im Inneren des Marktes erwartet, soll noch bis zur Eröffnung ein Geheimnis bleiben.

Neben der liebevollen Innengestaltung überzeugt EDEKA M. Petersen auf rund 1.500 Quadratmetern mit einem attraktiven Sortiment (ca. 40.000 Produkte) und zahlreichen Serviceangeboten. Besonderer Wert wird dabei auf die großen Frische- und Bio-Abteilungen gelegt. Die umfangreiche Frischeabteilung beinhaltet eine freistehende Salat- und Antipastibar. Im markteigenen Dry Ager wird das Fleisch eigenständig gereift. In der Tiefgarage stehen 170 Stellplätze zur Verfügung.

Besonderer Wert wird bei EDEKA M. Petersen auf die großen Frische- und Bio-Abteilungen gelegt.

Bei der Planung und Umsetzung des Neubaus wurde auf eine nachhaltige Bauweise geachtet. Der Markt ist mit nachhaltiger LED-Beleuchtung und -Kühltechnik ausgestattet. Die verglasten Kühlmöbel halten die Produkte durch eine spezielle CO2-Anlage besonders umweltschonend frisch. HCZ

INFO Neueröffnungen am Donnerstag, 22. Juli:

• ALDI Hamburg-Hafencity, Baakenallee 38; geöffnet Mo.-Sa., ­8 bis 21 Uhr;

• EDEKA M. Petersen, Baakenallee 32; geöffnet Mo.-Sa., ­8 bis 21 Uhr.