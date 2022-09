Aufs Dach steigen

In der Hansestadt Hamburg gibt es über 37 km2 Flachdächer, die kaum genutzt werden – das entspricht 25-mal der Fläche des Hamburger Stadtparks. Vom 16. bis 18. September 2022 wird das Potential dieser Räume im Rahmen der Hamburger Dachtage sichtbar und erlebbar

Logo Dachtage. © obenstadt

Auf Initiative von obenstadt werden ein Wochenende lang die schönsten, in Hamburg existierenden, Beispiele städtischer Dächer geöffnet. Alle Hamburger:innen können vorbeikommen und sich inspirieren lassen. Das Format der Dachtage, bekannt aus der niederländischen Stadt Rotterdam (rotterdamsedakendagen.nl), präsentiert die Dächer der Stadt mit innovativen Veranstaltungen und vielfältigen Kulturangeboten. Durch geführte Expeditionen, eine spannende Dachjagd (mit einem von sleeperoo gesponserten Hauptgewinn) und Dachaktivitäten, wie Yoga auf dem Dach, wird die zweite Ebene der Stadt entdeckt. Denn Dächer bieten, insbesondere in wachsenden Städten, in denen Boden bekanntermaßen eine immer knapper werdende Ressource ist, viel Raum nach oben.

Foto oben: Biodoverses Dachparadies auf der weitläufigen Fläche von Baugemeinschaften Am Lohsepark/Yokohamastraße. © Isadora Tast

Mit den ersten Hamburger Dachtagen von obenstadt soll auf das vielfältige Potential von Dachnutzungen im Alltag aufmerksam gemacht werden. Obenstadt ist ein Kollektiv aus Dachbegeisterten, die durch verschiedene Aktivitäten und kulturelle Veranstaltungen zu vielfältigen Dachnutzungen in der Stadt Hamburg anregen möchten. Ein Wochenende lang können Groß und Klein, Jung und Alt die Stadt Hamburg von oben entdecken und neue Stadträume kennenlernen. Auf über 15 Dächern wird ein buntes Veranstaltungsprogramm stattfinden. Durch geführte Expeditionen, eine Dachjagd (mit einem von sleeperoo gesponserten Hauptgewinn) und weitere Dachaktivitäten werden die Besuchenden die Stadt Hamburg aus einer neuen Perspektive erleben.

Blick vom Dach des früheren Karstadt-Sport-Gebäudes Richtung Innenstadt mit Fernsehturm und CCH. © obenstadt

Eröffnung der Dachtage in der Innenstadt: Die zentrale Anlaufstelle für alle Interessierten ist das Dach des ehemaligen Karstadt-Sport-Gebäudes in der Mönckebergstraße 2-4. Ein Infostand informiert über das gesamte Programm, eine Ausstellung zu multifunktionalen Dachnutzungen gewährt Einblicke in das Potenzial von Dachflächen, ein kleiner Dachwald sowie Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen und Entspannen ein. Eine Installation von der Einfach Grün-Ausstellung des AIT Architektursalons aus dem Katharinenviertel und ein 360°-Dacherlebnis von nicht-begehbaren Dächern runden das Dacherlebnis auf zwei Etagen ab. Festlich eröffnet werden die ersten Hamburger Dachtage am Freitag, 16. September 2022 um 18.00 Uhr auf dem Hauptdach des früheren Karstadt-Sport-Gebäudes. Ein Besuch des Hauptdachs ist ohne Anmeldung möglich. Für die geführten Dachexpeditionen und die Dachaktivitäten ist allerdings eine (online) Registrierung notwendig. Was der Besuch des Festivals den Teilnehmer:innen wert ist, entscheiden die Besucher:innen entsprechend ihrer Lust und Geldbeutel entsprechend selbst. Die Veranstalter: „Pay What You Want!“

Blick auf die Binnenalster mit Wasserfontäne von Dach der Europapassage. © obenstadt

Mitmachen bei den Dach-Expeditionen: obenstadt bietet zahlreiche Entdeckungstouren über die Dächer der Stadt Hamburg an und präsentiert im Rahmen geführter Dachexpeditionen, welche Angebote die städtischen Dachflächen bereits heute ermöglichen und welche Potenziale sich hier für die Zukunft eröffnen. Sie sind neugierig wie Begrünung und Photovoltaik-Module gemeinsam auf einem Dach funktionieren? Sie haben noch nie persönlich einen Schulhof auf einem Dach besucht? Oder Sie interessiert, wie Bewohner:innen einen gemeinsamen Ort zur Entspannung auf einem Dach realisieren? Auf den geführten Expeditionen können Sie Ausblicke und sonst für eine Öffentlichkeit nicht zugängliche einzigartige Momente erleben und die Potenziale auf der zweiten Ebene der Stadt nahe am Himmel entdecken – ob auf zu, Beispiel auf dem Dach der Europapassage oder auf dem großzügigen biodiversen Dach mit blühenden Freiraumparadiesen von mehreren Baugemeinschaften Am Lohsepark/Yokohamastraße in der HafenCity. Darüber hinaus gibt es auch noch themengeführte Dachexpeditionen: vom essbaren Stadtgarten und social farming, über Konzepte zur Dachgestaltung bis zum energetischen Dach. HCZ

Plakat der Hamburger Dachtage von 16.-18. September 2022. © obenstadt

INFO

Die ersten Hamburger Dachtage vom 16. bis 18. September 2022 finden im Zusammenhang mit dem Aktionswochenende „Altstadtküste blüht auf!“ und der Ausstellung „Einfach Grün – Greening the City“ vom 15. September bis 18. November 2022. Die Ausstellung des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt a.M., organisiert vom AIT ArchitekturSalon aus dem Katharinenviertel, statt. Außerdem findet am 14. September 2022 die Preisverleihung des Wettbewerbs „Hamburger Preis für Grüne Bauten“ statt, der besonders gelungene Dach- und Gebäudebegrünungskonzepte in Hamburg auszeichnet. Nähere Information über das Gesamtprogramm findest du unter Altstadtküste blüht auf und AIT Architektursalon.

Die Hamburger Dachtage werden u. a. durch die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) sowie die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) unterstützt. Das Hauptdach an der Mönckebergstraße wird mit Unterstützung von Hamburg Kreativ Gesellschaft mit dem Förderprogramm „Frei_Fläche: Raum für kreative Zwischennutzung“ aktiviert.