Fotograf F.C. Gundlach verstorben

Freie Fahrt für Impftermine! Ab sofort Corona-Schutzimpfung ohne Terminbuchung im Impfzentrum Hamburg – Erstimpfungen bis spätestens 10. August. Alle Hamburgerinnen und Hamburger über 16 Jahren können nun jederzeit während der Öffnungszeiten des Impfzentrums (täglich 8 bis 20 Uhr) ohne vorherige Terminvereinbarung eine Erstimpfung erhalten. Für Hamburgs Ersten Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher liegt der Corona-Fall für die Freie und Hansestadt klar auf der Hand: „Wir wollen einen Rückfall in der Pandemie und Einschränkungen im Präsenzunterricht unbedingt vermeiden.“

Und Martin Helfrich, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Sozialbehörde, ruft zum Impfen auf: „Die Corona-Schutzimpfung ist nachweislich wirksam. In den Alterssegmenten, wo die Impfquote hoch ist, gibt es kaum neue Infektionen. Nun kann man jederzeit eine Impfung erhalten, ohne lange Wartezeiten und Aufwand. Den Weg zur Impfung wollen wir in den kommenden Wochen so einfach wie möglich machen. Deswegen entfällt künftig auch der Bedarf, einen Termin für das Impfzentrum im Vorfeld machen zu müssen – für Impfungen kann man einfach spontan in den Messehallen vorbeischauen.“ Mehr Informationen unter: hafencityzeitung.com/freie-fahrt-fuer-impftermine/

