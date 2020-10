#CoronaHH Im Nachgang zur Konferenz der Bundeskanzlerin mit den 16 Ministerpräsident*innen verschärft auch Hamburg ab morgen, Sa., 17.10.20, die Corona-Regeln. Gegenüber NDR 90,3 hatte Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher (Foto: picture alliance/dpa | Christian Charisius) am Donnerstagmorgen nach der Konferenz mit Kanzlerin Dr. Angela Merkel die neuen härtere Corona-Gangart für Hamburg schon angezeigt – um einen erneuten Lockdown zu verhindern: „Was wir hier beschließen, soll ja alles dazu dienen, keinen zweiten Lockdown zu haben." Man müsse sich, so Tschentscher weiter, jedoch in den Nachbarländern in Europa umsehen. In Frankreich sei der Gesundheitsnotstand ausgerufen worden, mit nächtlicher Ausgangssperre in Paris. Und auch in den Niederlanden seien umfangreiche Lockdown-ähnliche Maßnahmen beschlossen worden. „Insofern: Wir dürfen dieses Virus nicht unterschätzen. Das ist seit Beginn der Pandemie unsere Botschaft und deswegen müssen wir uns jetzt wirklich noch einmal in dieser schwierigen Jahreszeit im Herbst zusammenreißen, damit wir eben nicht in diesen zweiten Lockdown kommen", so Tschentscher.

Nun verschärft der Senat in Hamburg angesichts weiter steigender Infektionszahlen ab morgen die geltenden Corona-Vorgaben.

Die Mitteilung der Senatskanzlei: „Die neuen Regelungen wurden heute in die SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung übernommen und treten morgen in Kraft. Damit setzt der Senat die aktuellen Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz um und ergreift weitere Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen.

• PRIVATE FEIERLICHKEITEN im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis außerhalb des eigenen Wohnraums sind nur noch mit bis zu 25 Personen zulässig. Private Feierlichkeiten im eigenen Wohnraum sind mit höchstens 15 Personen erlaubt. Zusätzlich wird empfohlen, die körperlichen Kontakte auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren und geeignete Hygienemaßnahmen einzuhalten.

• SPERRSTUNDE IN DER GASTRONOMIE und Alkoholverkaufsverbot. Der Betrieb von Gaststätten ist ab Sonnabend, den 17. Oktober 2020, für den Publikumsverkehr von 23 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages untersagt. In diesem Zeitraum gilt zugleich ein allgemeines Verbot des Verkaufs und der Abgabe von alkoholischen Getränken. Die Polizei kann den Verkauf und die Abgabe alkoholischer Getränke an bestimmten Orten zu weiteren Zeiten untersagen, wenn es an diesen Orten oder in ihrer unmittelbaren Umgebung aufgrund von gemeinschaftlichem Alkoholkonsum im öffentlichen Raum zu Verstößen gegen diese Verordnung kommt.

• VERANSTALTUNGEN: Die ohne feste Sitzplätze sind im Freien nur noch mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und in geschlossenen Räumen mit bis zu 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zulässig. Erfolgt während der Veranstaltung oder in den Pausen ein Alkoholausschank, reduziert sich die Anzahl der zulässigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils um die Hälfte.

Für Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen muss bereits ab 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein detailliertes Schutzkonzept erstellt werden, das die Anordnung der festen Sitzplätze, den Zugang und Abgang des Publikums, die Belüftung, die sanitären Einrichtungen sowie die allgemeinen hygienischen Vorkehrungen darlegt.

• MASKENPFLICHT in der Oberstufe und den Berufsschulen. Neben der Änderung der Eindämmungsverordnung soll entsprechend einer Empfehlung des Bundesumweltamtes nach den Herbstferien an allen Schulen alle 20 Minuten für wenige Minuten eine Stoß- und Querlüftung erfolgen, um die verbrauchte Raumluft auszutauschen. Darüber hinaus wird nach den Herbstferien bis auf weiteres in den Berufsbildenden Schulen sowie in den Oberstufen der allgemeinbindenden Schulen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch auf den Unterricht erweitert.“



Die neuen Regeln werden in einer Pressekonferenz (PK) heute, Fr., 16.10.20, 16.30 Uhr von Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher, Sozialsenatorin Dr. Melanie Leonhard, Innensenator Andy Grote und Schulsenator Ties Rabe vorgestellt und eingeordnet.

Die PK wird im Internet per Livestream übertragen: www.hamburg.de/corona sowie in den sozialen Netzwerken.

Die aktualisierte Rechtsverordnung steht in Kürze online unter www.hamburg.de/verordnung/ zur Verfügung. ... Mehr anzeigenWeniger anzeigen