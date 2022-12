Mit Wow-Momenten

Hafen-Hamburg. Der HHLA-Cosco-DEAL ist durch. Die Bundesregierung hat dem Erwerb einer Minderheitsbeteiligung des chinesischen Unternehmens Cosco Shipping Port Limited (CSPL) an der Betriebsgesellschaft HHLA Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) von unter 25 Prozent unter Auflagen zugestimmt. In den vergangenen Wochen hat es eine erhitzte Debatte um die Beteiligung gegeben, weil man befürchtete – wie jetzt bei der deutschen Abhängigkeit vom russischen Gas –, dass das chinesische Unternehmen CSPL in Deutschland durch die CTT-Beteiligung Zugriff auf die sogenannte kritische Infrastruktur bekommen würde. Bei Nicht-EU-Staaten-Beteiligung an deutschen Unternehmen muss die Bundesregierung das „investitionsrechtlich“ prüfen und zustimmen. Die HHLA-Chefin Angela Titzrath: „Wir begrüßen, dass in sachlich-konstruktiven Gesprächen mit der Bundesregierung eine Lösung gefunden wurde. Unser langjähriger chinesischer Partner Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) kann unter Einhaltung der von der Bundesregierung gemachten Auflagen einen Minderheitsanteil von unter 25 Prozent an der Betriebsgesellschaft der Container Terminal Tollerort (CTT) GmbH in Hamburg erwerben.“ Mehr zum CoscoDeal: hafencityzeitung.com/hhla-cosco-kann-sich-beteiligen/ Und Gunther Bonz, Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg im exklusiven Interview mit der November-Ausgabe der HafenCity Zeitung: „Wir haben selbst die Fehler begangen und man kann nicht über 16 Jahre verfehlte Energiepolitik mit einem Fingerschnipp ändern. Die „New York Times“ schrieb neulich zugespitzt: „Die dümmste Energiepolitik der Welt kommt aus Deutschland.“ Das kann man nicht mit einer unsachlichen Drohdebatte über eine chinesische Minderheitsbeteiligung im Hamburger Hafen wieder wettmachen.“ Mehr zum Interview unter: hafencityzeitung.com/der-fisch-stinkt-immer-vom-kopf-her/ #hhla #cosco #uvhh #ctt #CSPL ... Mehr anzeigenWeniger anzeigen

